Almanya'dan Erdoğan'a suçlama: Antisemitist olaylardan Erdoğan da sorumlu

Almanya’da Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Almanya’da gerçekleşen protestolarda yaşanan antisemitist saldırılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısmen sorumlu olduğunu söyledi.





Alman Bild gazetesine konuşan Herrmann, “Şu anda yaşadıklarımız ağırlıklı olarak aşırı sağcılar değil, daha ziyade, kısmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerlerinin gaddar konuşmalarıyla kışkırtılan ve bu çatışmaların Alman sokaklarına yayılması gerektiğine inanan Müslüman kökenli kişiler” diye konuştu.













Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, İsrail bayrağının yakılması ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına karşı düzenlenen gösterilerde Yahudi düşmanlığını yaymanın suç olduğunu ifade etti.





“Fanatik bir hoşgörüsüzlüğe” sahip insanların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade eden Herrmann, Almanya’daki sosyal düzene tam entegre olamayan insanlar bulunduğunu söyledi. Bu insanların Alman vatandaşlığı veya sürekli oturum izni yoksa "bu kadar hoşgörüsüz birinin artık vatandaşlığa kabul edilip edilemeyeceği kontrol edilmelidir” diye konuşan Herrmann, “Eğer yasal imkanlar el veriyorsa, bu insanlar ülkemizi terk etmelidir” dedi.





Schäuble: Çatışmaların buraya taşınmasına izin verilmeyecek





Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de hafta sonu gerçekleşen gösterilerde antisemitist hareketler karşısında dehşete düştüğünü ve görüntülerin “dayanılmaz” olduğunu söyledi. Bild gazetesine demeç veren Schäuble, Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların Almanya’da çözülmeyeceğini ve çatışmaların “Yahudi Almanlar pahasına buraya taşınmasına izin verilmeyeceğini” ifade etti.





Devletin ifade özgürlüğünü koruduğunu ve insanların İsrail’in politikalarını eleştirip buna karşı protesto gösterisi düzenleyebileceğini ifade eden Schäuble, ancak antisemitizm, nefret ve şiddet için hiçbir gerekçenin bulunmadığını belirtti. Schäuble, bu nedenle “suçlulara karşı tüm yasal sertliğe ve Yahudi toplulukları ile kurumları için mümkün olan en büyük korumaya” ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





“Almanya’da İslami antisemitizm ile bir sorunumuz var”



Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Gregor Gysi de Spiegel’e verdiği röportajda antisemitist sloganlar atıp İsrail bayrağı yakanların sol görüşlü olamayacağını, iki devletli çözüm için mücadele etmek yerine bunu baltalamış olacağını kaydetti.





“Almanya’da İslami antisemitizm ile de bir sorunumuz var” diyen Gysi, “Aklı başında insanlara da dediğim gibi, dinlerinin kötüye kullanılmasına karşı daha fazla protesto etmeleri gerekiyor” dedi. Gysi, İslamcıların, “giderek büyüyen bir sorun” olduğunu ve bunun Batılı devletlerin siyasetinde yatan sebepleri bulunduğunu ifade etti.





İsrail ile Hamas arasında tırmanan gerginlik sonrasında Almanya'da düzenlenen Filistinliler ile dayanışma gösterilerinde Yahudi düşmanlığı içeren sloganlar atılması, pankartlar taşınması, İsrail bayrakları yakılması ve Almanya'da sinagogları hedef alan saldırıların meydana gelmesi sert tepki çekiyor.