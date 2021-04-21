Samanyolu Haber /Spor / Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 küme düştü /21 Nisan 2021 00:37

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 küme düştü

Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden birisi olan Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

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Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Almanya Bundesliga’da 30’uncu hafta maçında deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olan Schalke 04, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke 04 bu sonuçla bitime 4 hafta kala Bundesliga'ya veda etti.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga’ya dönmesini diledi.
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