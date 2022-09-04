Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın ucuzluk marketi Türkiye'de 5 yıldızlı tatil satıyor: Günlüğü 27 Euro /04 Eylül 2022 12:10

Almanya'nın ucuzluk marketi Türkiye'de 5 yıldızlı tatil satıyor: Günlüğü 27 Euro

Liranın değer kaybetmesi Türkiye'yi adeta bir ucuzluk pazarına çevirdi. Bulgarlar ve Gürcülerin Türkiye'deki alışverişleri gündemden düşmezken şimdi de Almanya'nın ucuzluk marketi olarak da bilinen Lidl, Türkiye'de 5 yıldızlı otelde tatil satışı başlattı.

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AKP iktidarının reel ekonomik politikaları terk etmesinin ardından Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı Türkiye’yi Avrupa’nın ucuz pazarına çevirdi.

Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, Türkiye’de ucuz tatil satmaya başladı. Lidl verdiği ilanla, 5 yıldızla otelde 22 günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatilini 599 Euro’ya satmaya başladı.

Buna göre Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir Alman turist günlük 27 Euro’ya 3 öğün yemek dahil bir sürü imkanın sunulduğu otellerde tatilini yapıp ülkesine uçakla dönecek.


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