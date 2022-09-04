Almanya'nın ucuzluk marketi Türkiye'de 5 yıldızlı tatil satıyor: Günlüğü 27 Euro

AKP iktidarının reel ekonomik politikaları terk etmesinin ardından Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı Türkiye’yi Avrupa’nın ucuz pazarına çevirdi.







Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, Türkiye’de ucuz tatil satmaya başladı. Lidl verdiği ilanla, 5 yıldızla otelde 22 günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatilini 599 Euro’ya satmaya başladı.





Buna göre Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir Alman turist günlük 27 Euro’ya 3 öğün yemek dahil bir sürü imkanın sunulduğu otellerde tatilini yapıp ülkesine uçakla dönecek.









