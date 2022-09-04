Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın danışmanları AKP'yi rahatsız etti: 'Zarar veriyorlar' /04 Eylül 2022 11:54

Erdoğan'ın danışmanları AKP'yi rahatsız etti: 'Zarar veriyorlar'

Sedat Peker'in rüşvet iddialarının ardından Ankara'da 'AKP'nin danışman rahatsızlığı' konuşuluyor. AKP kulislerinde, Erdoğan'ın danışmanlarının partiye zarar verdiği dile getiriliyor.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' paylaşımlarından sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alındığı öne sürüldü. Peker'in iddiaları ise AKP içinde de rahatsızlık yaratmış durumda.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre Erdoğan bu kararını AKP MKYK toplantısında açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

"BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREK"
Peker’in iddialarıyla ilgili muhalefet partilerinin neredeyse tamamı savcılıklara suç duyurusunda bulundu. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu iddialar AKP içinde de rahatsızlık yaratmış durumda. Serkan Taranoğlu’nu Erdoğan’ın tanımadığını, "birilerinin referansıyla danışman yapılmış olduğunu" paylaşan bir parti yöneticisine göre yaşanan bu olaydan sonra Cumhurbaşkanlığında bu şekilde görev yapan herkesin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bunların hem Cumhurbaşkanına hem de AKP’ye ciddi zarar verdiğini söyleyen partili, “Bunlar kimdir, nedir, hepsinin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerek” değerlendirmesinde bulunuyor.


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