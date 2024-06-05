Almanya'yı korkutan yeni saldırı: Mannheim'da AfD'li siyasetçiye bıçaklı saldırı

Almanya'nın Mannheim kentinde belediye meclis üyeliğine aday aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Heinrich Koch dün akşam bıçaklı saldırıya uğradı. AfD'den verilen bilgilere göre saldırı sonucu kulağı ve karnından yaralanan Koch'un hastanede tedavi altına alındığı, gün içinde taburcu edileceği belirtildi.







Mannheim polisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki şüphelinin gözaltına alınarak psikiyatri kliniğine götürüldüğü belirtildi. Şüphelinin gözaltına alınması sırasında psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair belirtilerin bulunduğunu kaydeden polis "Soruşturmanın şu andaki durumuna göre şüphelinin saldırı sırasında yaraladığı kişinin AfD'li bir siyasetçi olduğunu fark ettiğine dair somut bir işaret bulunmuyor" ifadesini kullandı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre polis, olayın nasıl geliştiğine dair bilgiler de verdi. Şüphelinin dün gece kentte asılı çok sayıda seçim afişine zarar verdiğini ve bazı afişleri söktüğünü aktaran polis, görgü tanıklarının polise ihbarda bulunduğunu kaydetti. Açıklamaya göre, AfD'li siyasetçi de afişlere zarar veren kişiyi fark ederek izlemeye başladı ve ne yaptığını sordu. Bunun üzerine şüpheli AfD'li siyasetçiyi elindeki maket bıçağı ile yaraladı. Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli, yakalandığı sırada polise direnç göstermedi.





AfD'den tepki



Polisin açıklaması öncesinde AfD Mannheim teşkilatından verilen bilgilere göre saldırı pazar meydanı yakınlarında gerçekleşti. Belediye meclisi için aday olan AfD'li siyasetçi bazı kişilerin seçim afişlerini yırttığını gördü, bunu neden yaptıklarını sorunca da bıçaklı saldırıya uğradı. Afişleri yırtanların üç kişi olduğunu, ikisinin kaçtığını öne süren AfD, saldırının aşırı solcular tarafından gerçekleştirildiğini de iddia etti. Ancak polisin açıklamasında, saldırıyı aşırı solcuların gerçekleştirdiği yönünde bir bilgi yer almadı.





AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla da saldırıya tepki gösterdi. Weidel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koalisyon partileri ve medya muhalefete yönelik nefret söylemi ile fiziksel saldırılardan çekinilmeyecek bir iklim yaratıyorlar" suçlamasında bulunarak saldırıyı kınadı. Chrupalla da "Siyasi şiddetin en fazla mağduru olan üyelerimiz ve temsilcilerimiz" iddiasında bulundu.





İçişleri Bakanı saldırıyı kınadı

Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser de saldırıya tepki gösterdi. Faeser saldırıyı kınayarak, "Şiddetin asla haklı bir gerekçesi olamaz" dedi.





Avrupa Parlamentosu ve bazı bölgelerdeki yerel seçimler öncesinde farklı partilerden siyasetçilere yönelik darp ve saldırı olayları geçen günlerde de meydana gelmişti. Berlin Ekonomi Senatörü Sosyal Demokrat Partili (SPD) Franziska Giffey Berlin'de, yine aynı partiden Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke Dresden'da saldırıya uğrayan siyasetçiler arasında bulunuyor.





Mannheim'daki saldırıda polis memuru ölmüştü

Mannheim'da geçen Cuma günü de İslam karşıtı Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin etkinliği sırasında bir Afgan'ın düzenlediği bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu altı kişi yaralanmış, daha sonra polis memuru hayatını kaybetmişti. 29 yaşındaki polis memurunun hayatını kaybetmesi sonrasında başlatılan soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlenmişti. Mannheim'daki saldırı sonrasında Almanya'da siyasetçiler arasında suç işleyen Afganların Afganistan'a sınır dışı edilmeleri yönünde bir tartışma başlamıştı.