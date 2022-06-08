Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın bin lira barajını yıktı geçti, dolar rekor tazeledi /08 Haziran 2022 09:34

Altın bin lira barajını yıktı geçti, dolar rekor tazeledi

Dolar/TL'deki yükselişle birlikte gram altının fiyatı da 6 ay sonra yeniden 1000 lirayı gördü.

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Altın, enflasyondaki artışa bağlı olarak küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair uyarıların geleneksel bir güvenli liman olarak cazibesini artırmasıyla seviyesini korudu.

Spot altın geçtiğimiz üç hafta içinde yüze 3,5 değer kazanırken 1.850 seviyesinde destek oluşturdu.

Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altında 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1.000 lira seviyesi görüldü.

Bu hafta küresel ekonomide daha fazla sorunlar yaşanabileceğine dair işaretler altında yeni katalizör olarak öne çıkıyor.

Dünya Bankası Salı günü 2022 için büyüme tahminlerinde daha fazla kesintiye giderken önümüzdeki birkaç yıl için düşük ve orta gelir ekonomileri için ortalamanın üstünde enflasyon ve ortalamanın altında büyüme ve olası istikrarsızlık yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

'FİYAT ARTIŞLARI 'GEÇİCİ' OLARAK NİTELENDİRİLMEMELİ'

ABD’de Hazine Bakanı Janet Yellen, artan hayat pahalılığında endişeli politikacılara enflasyonun yüksek kalmasını beklediklerini ve geçen yıl büyük fiyat artışlarının "geçici" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyledi.

ÇİN'DE OLUMLU İŞARETLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan dünyanın en büyük mücevher altın tüketicisi olan Çin’de olumlu işaretler gelmeye devam ediyor. Şanghay’da iki aylık kapanmaya ve Pekin’de yolculuk kısıtlamalarına neden olan en kötü pandemi salgınlarından birinden çıkılmaya başlandığı belirtiliyor. Bu durum ilerleyen dönemde fiziksel altın alımına destek olabilir.
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