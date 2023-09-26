Samanyolu Haber /Teknoloji / Amazon'dan yapay zeka şirketi Anthropic'e milyar dolarlık yatırım /26 Eylül 2023 07:18

Amazon'dan yapay zeka şirketi Anthropic'e milyar dolarlık yatırım

Anlaşmanın parçası olarak Anthropic, "görev açısından kritik iş yükleri" için Amazon'un çiplerini ve bulut hizmetlerini kullanacak.

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Amazon, daha önce Alexa sesli asistanını üretken yapay zeka ile güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı

Amazon, yapay zeka firması Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Böylece e-ticaret devi, Microsoft, Google ve OpenAI gibi şirketlerin domine ettiği yapay zeka yarışına adım atmış oldu.

OpenAI tarafından geçen yıl piyasaya sürülen ve kısa bir komutla şiirler ve makaleler gibi yaratıcı metinler oluşturabilen sohbet robotu ChatGPT'nin başarısı, bu alana milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasına yol açtı.

Amazon, daha önce Alexa sesli asistanını üretken yapay zeka ile güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Firma, bunun kullanıcıların daha sorunsuz konuşmalar yapmasına olanak sağlayacağını belirtiyor.

San Francisco merkezli Anthropic, bu alanda lider olarak gösterilen şirketlerden biri ve ChatGPT'nin rakibi olan kendi chatbotu Claude'a sahip.

Amazon CEO'su Andy Jassy, "Anthropic'in ekibine ve kuruluş modellerine büyük bir saygımız var ve daha derin işbirliğimiz sayesinde birçok müşteri deneyiminin kısa ve uzun vadede iyileştirilmesine yardımcı olabileceğimize inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın parçası olarak Anthropic, "görev açısından kritik iş yükleri" için Amazon'un çiplerini ve bulut hizmetlerini kullanacak.

Amazon, 2021'de kurulduğundan bu yana yüz milyonlarca dolar yatırım alan zeka firmasında "azınlık hissesine" sahip olacağını söyledi.

Anlaşma, daha önce bulut hizmetlerini Anthropic'e açan ve şirketin yüzde 10'unu satın almak için 300 milyon dolar yatırım yapan Google ile Amazon arasındaki rekabeti yoğunlaştıracak.

Yapay zeka firmalarının kullandığı modeller büyük bilgi işlem gücü gerektiriyor ve Amazon'a ait AWS ile Google Cloud dünyada bulut bilişim hizmetlerinin en büyük sağlayıcıları konumunda.
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