Ambulanslar da VIP korona hastaları için seferber edilmiş

Türkiye’de koronavirüs vakaları hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler uzmanlar tarafından yalanlanıyor ve rakamların çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını sürecinde testlerin uygulanması konusunda belli bir zümreye ayrıcalık tanındığı iddiaları hep tartışma konusu oldu. Şimdi de ambulansların VIP hastalar için seferber edildiği iddia ediliyor.





Birgün’ün haberine göre filyasyon ekiplerinin ardından 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan sağlıkçılar ile ambulanslar da VIP hastalar için seferber edildi. Sağlıkçılar, “Başka vakaya giderken bu iptal ediliyor ve torpilli VIP hastalara yönlendiriliyoruz” diyor.





112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli sağlık çalışanları, ambulansların ve 112 ekiplerinin VIP Covid-19 hastaları için seferber edildiği anlattı.





Ankara’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı, 112 Çağrı Merkezi’nde çağrılara yetişilemediğini aktarıyor:





“Bize vaka bildirimi telefonla veya telsizle yapılıyor. Vaka bildirimde, ‘Vaka şu kişinin yakını, bu kişinin tanıdığı’ veya açık açık ‘VIP hastamız’ denilerek bizi acil bir durumu olmayan Covid- 19 vakalarına yönlendiriyorlar. Hatta bir başka vakaya gidiyorsak bile bu iptal ediliyor ve torpilli VIP hastalara yönlendiriliyoruz. VIP Covid-19 hastasına gittiğimizde, hiçbir şeyi olmadığını, arabası olduğunu veya yürüyebiliyor durumda olduğunda görüyoruz. Bazen VIP hastayı ambulansa ihtiyacı olmamasına rağmen ambulansla hastaneye götürüyoruz veya VIP hasta, ‘ben hastaneye gitmek istemiyorum bana burada, evimde bakın’ diyor.”





Sağlık çalışanları VIP korona hastalarına özel muamele yapılmasının istendiğini anlatıyor. Ambulans şoförü, “VIP hastalar siyasetçilerin yakınları oluyor, Sağlık Bakanlığı’nda veya 112 komuta merkezinde çalışan birlerinin yakınları da olabiliyor. Açık açık ben bakanlıkta çalışıyorum veya ben siyasetçiyim diyen VIP hastalar da oluyor. Covid-19 vakalarının artmasıyla ve bizim aciliyeti olan Covid-19 vakaları ile aciliyeti olmayan VIP Covid-19 hastalarına yönlendirilmemiz nedeniyle kırmızı kodlu vaka diye tabir edilen ‘Trafik kazasında yaralanan birine veya kalp krizi geçiren acil hastalara’ ulaşmakta güçlük çekiyoruz artık” diyor.





Ankara’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir acil tıp teknisyeni ise şunları aktarıyor:





“Biz pandeminin ilk 4-5 ayında daha rahat çalışıyorduk. Pozitif veya şüpheli Covid-19 bağlantılı vaka sayımız 24 saatte sadece dört-beş civarında oluyordu. Pozitif hasta taşıdığımız zaman bize bir saat istirahat izni veriliyordu ve bu sürede de ambulansı temizleyip havalandırıyorduk ama bu bir saatlik izin de kaldırıldı. Son zamanlarda taşıdığımız pozitif vaka sayısı ve iş yükümüz o kadar arttı ki artık ambulansları dezenfekte edecek ve havalandıracak vaktimiz olmuyor. Önceki akşam peş peşe iki pozitif hasta taşıdım. Ayrıca zaman zaman eldiven, maske ve koruyucu ekipman sıkıntısı da çekiyoruz. Çok ciddi anlamda bir 112 krizi yaşanıyor ve böyle gitmesi durumda da bu ambulans krizi çok ciddi bir boyutlara ulaşacak. Ambulansa ihtiyacı olmayan Covid-19 hastaları için tıpkı filyasyon ekiplerine tahsis edildiği gibi araç tahsis edilmeli ve 112 ekiplerinin iş yükü azaltılmalı.”