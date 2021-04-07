Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Ramazan yaklaşırken güzel bir program /07 Nisan 2021 15:24

ABD'de Ramazan yaklaşırken güzel bir program

Amerika’ nın Louisiana eyaletinde, muhterem Fethullah Gülen hocaefendinin fikirlerinden ilham alarak kurulan Atlas Vakfı (Atlas Foundation), Ramazan öncesi “İbrahimi Dinlerde Oruç (Fasting in Abrahamic Traditions)” temalı bir program düzenliyor. 7 Nisan Çarşamba, bugün, New York saatiyle 18:00’da başlayacak olan program YouTube’dan canlı yayınlanacak.

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Atlas vakfının canlı youtube hesabına youtube.com/user/AtlasFoundationLA/live linkinden ulaşılabilir.

Moderatörlüğünü, Atlas vakfının yönetim kurulu üyesi Protestan  kilisesi mensubu Richard Saxer beyin yapacağı canlı yayında, üç konuşmacı yer alacak. 
Yahudilikte oruç konusunu, New Orleans Chabad Yahudi Topluluğu mensubu, Washington Devlet Üniversitesinden (Washington State University) emekli, Profesör Lou Furman işleyecek. Hiristiyanlıkta oruç temali sunumu, New Orleans Katolik Başpiskoposluğu,Dinlerarası Diyalog temsilcisi, Fr. Emile (Buddy) Noel yapacak. Müslümanlıkta orucu ise,  Gazeteci, eğitimci, ve çevirmen Fulya Şeker anlatacak. Konuşmacıların sunumlarından sonra, soru-cevap olacak.
Ayrıca, Atlas vakfı, Geleneksel olarak sürdürdüğü; 
Kimsesiz ve evsizler için iftar davetini, bu sene, yerlerine yemek götürerek yapmayı, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde bağış kampanyası düzenlemeyi, Ramazan’ın içerisinde, Anneler gününde, daha önce vakfın proğramlarına katılmış annelerle online ve drive thru şeklinde iftar proğramları yapmayı ve yetkilerle görüşerek, kimsesiz çocuklara bayram hediyeleri vermeyi planlamaktadır. 

Program Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba, Bugün akşam. 
Program Saati: 
New York - 19:00, 
Texas - Chicago - 18:00, 


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