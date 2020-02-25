Anadolu'da 'kayıp' krallık keşfedildi

Kral Midas döneminde bu devleti yenerek güçlenen ve bugüne kadar bilinmeyen bir Anadolu krallığına dair ilk kez bir iz bulundu. Bulunan yazıtta, krallığın Frigya'yı yendiği müjdeleniyor.





Konya’da MÖ. 1400 ila 600 yılına ait kayıp krallık keşfedildi. Kral Midas döneminde Frigya’yı yenilgiye uğratmış olabileceği düşünülen krallık, Konyalı bir çiftçinin bulduğu yazıtla ortaya çıktı.





Independent Türkçe'nin haberine göre; Chicago Üniversitesi’nden bir ekibin de aralarında bulunduğu arkeologların geçen yıl Konya’ya bağlı Türkmen Karahöyük’teki kazı alanında bulduğu krallıkla ilgili, bir çiftçi bölgedeki bir sulama kanalında garip yazıların bulunduğu ‘büyük bir taş’ gördüğünü haber verdi.





Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü’nden Yard. Doç. James Osborne, bu haber üzerine hemen bölgeye gittiklerini ve taşı gördüklerini, sonrasında çiftçinin traktörünün de yardımıyla bulunduğu yerden çıkardıklarını aktardı. Osborne, “Metnin yazıldığı dili anladık: Luvice. Tunç ve Demir çağında bölgede kullanılan bir dildi bu” dedi.





Osborne’a göre yaklaşık 120 hektarlık alanı kaplayan bu bölge, Tunç ve Demir Çağı’nda Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olabilir. Osborne, henüz krallığın ismi bilinmese de söz konusu keşfi çok önemli gördüğünü ifade ederek “Bu krallığın varlığından hiç haberimiz yoktu. Bir anda Tunç Çağı’ndaki Ortadoğu’ya dair yeni, büyük bilgiler edindik” dedi.





Enstitüde görev yapan dünyaca ünlü iki Luvice uzmanı Petra Goedegebuure ve Theo P.J. van den Hout’un çevirisiyle taşta bahsi geçen kralın isminin Hartapu, krallığın başkentinin de Türkmen Karahöyük olduğu anlaşıldı. Kral Hartapu’nun Frigya krallığını fethedişinin anlatıldığı taşta “Fırtına tanrıları (karşıt) kralları majestelerine teslim etti” ifadeleri yer alıyor.





Uzmanların dilbilim analizi, taşın MÖ. 8. yüzyılın sonlarında hazırlandığını ortaya koydu. Bu dönemin Midas’ın hükümdarlığıyla kesişmiş olabileceği düşünülüyor.