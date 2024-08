Anagold'dan maden katliamının yaşandığı İliç'te dev işçi kıyımı!

BirGün'de yer alan habere göre Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin liç yığınının altında kaldığı madenin sahibi Anagold Madencilik firması binlerce işçiyi işten çıkaracak.



Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi liç yığınının altında kalmıştı. Facidan 6 ay sonra işçiler, 'maliyetlerin karşılanmadığı' gerekçesiyle işten çıkarılmaya başlandı.



Şirketten işçilere gönderilen bilgi notunda, "Maden sahamızda 188 gün önce meydana gelen elim olayın ardından, bu süreci en iyi yönetebilmek için tüm gücümüzle hep birlikte çalıştık. Bu zorlu süreçte gösterdiği özveri ve sabır için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ancak, üretim faaliyetlerimizin durdurulması ve belirsizliğin devam etmesi, bizleri istemediğimiz ama kaçınılmaz olan bazı zor kararlar almaya mecbur bıraktı" ifadelerini kullandı.



"6 aydır tüm çalışanlarımızı (ve taşeronlarımızla birlikte 3.000 kişiyi) bordromuzda tutma mücadelemize rağmen maalesef bazı çalışma arkadaşlarımızın iş akitlerini artık maliyetleri taşıyamadığımız için üzülerek sonlandırmak zorundayız" ifadeleri kullanılan notta, işten çıkarılacak olanlar şöyle sıralandı:



"Yığın liç operasyonu tamamıyla sonlandırılmıştır ve bu sebepten dolayı Oksit Proses bölümü kapatılmıştır. Bu kapsamda, şimdilik diğer bölümlere transfer edilemeyen oksit çalışanları,



Disiplin cezası alanlar, düşük performanslı ve emekli çalışanlar,



Çeşitli sebeplerden 45 günden fazla devamsızlık yapanlar,



Durdurulan faaliyetler nedeniyle mevcut durumda pozisyonuna ihtiyaç duyulmayan çalışanlar arasından seçim yapılmıştır."



ANAGOLD: 187 İŞÇİYLE YOLLARI AYIRDIK



Anagold Madencilik, işten çıkarmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.



Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Çöpler maden sahamızda 13 Şubat 2024 günü meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaralarımızı sarmaya çalışırken en çok da çalışanlarımızın bu süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için oldukça çaba harcadık. Çalışma kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden yaşatmak için zor zamanda bizi yalnız bırakmayan, bizimle omuz omuza mücadele eden çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.



Elim olayın ardından, yoğun ve zorlu bir çalışma süreci devam ederken, üretim faaliyetlerimizin durdurulması nedeniyle mevcut tüm kaynaklarımız öncelikle arama, sonrasında da çevresel iyileştirme, güvenlik artırıcı önlemler ve rehabilitasyon çalışmalarına aktarılmıştır. Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz.



Şirket olarak, bu zor zamanlarda işten ayrılacak her bir çalışanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın haklarını tam olarak korumak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır. İşten ayrılacak arkadaşlarımıza yasal haklarının yanı sıra ek tazminatlar ve yeniden istihdam fırsatları gibi destekler de sağlanacak olup, bu süreç demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde büyük bir hassasiyetle yönetilecektir.



Bu süreçte, şirketimize ve topluma yaptıkları katkılar için tüm çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Gelişmeler hakkında çalışanlarımızı ve kamuoyunu her zaman olduğu gibi şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğiz."