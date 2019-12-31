[ANALİZ] Ankara'nın dörtlü çetesinde kimler var?

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) eski başkanı Sinan Aygün’ün Toga kulelerinin imar mevzuatının çiğnendiğini mahkeme kararı ile tescil edilirken, Aygün rüşvet iddiaları ile tartışmanın odağına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı taşımaya çalıştı.







Aygün iddialar hakkında elinde görüntü olduğunu iddia etse de şu ana kadar bu görüntüleri ne yayınlayabildi ne de savcılığa teslim edebildi.





Aygün'ün Togo kulelerinin imar problemini çözmek için mafya lideri Sedat Peker ile görüştüğü iddiası kulisleri hareketlendirmişti.





Aygün ile Peker'i kol kola yürüdüğü gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aygün'ün ihraç edileceğini açıkladı. Aygün ihraç kararından önce kendisi istifa etti.





ÖNCE “RÜŞVET” DEDİ, SONRA SÖZÜ OKULA GETİRDİ





“Ben ‘rüşvet istediler’ demedim. Okul için 25 milyon TL talep ettiler.” diyerek geri adım atsa da Yavaş, Aygün hakkında suç duyurusunda bulunurken, Pandora'nın kutusunu da açmış oldu.





“Ankara’da bir rant çetesi var.” derken gözler Aygün’ün ticari ilişkilerine ve imar rantiyecilerine çevrildi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İmar baronlarına geçit vermeyeceğiz.” sözleri Aygün’den başka isimleri de içeriyor.





Sinan Aygün, Ankara’nın rantını tek başına sömürmedi.





DÖRTLÜ ÇETE KÖŞE BAŞLARINI TUTTU





Aygün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Ankara Büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında Reza Zarrab’dan 200 bin euro değerinde hediye saat ile özdeşleşen rüşvetleri aldığı ortaya çıkan eski bakan Zafer Çağlayan Ankara’da “dörtlü çete” olarak biliniyor.





1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ve 1,5 milyon üyenin çatı kuruluşu TOBB’da bir yıl süren başkan yardımcılığı görevinden sonra 2001’de başkan olarak göreve geldi. O tarihten beri de TOBB’un başında.





RANT İÇİN TOBB’U AKP’NİN EMRİNE VERDİ





1970’li yıllarda Rüzgarlı Sokak'ta birlikte inşaat malzemeleri satan Aygün-Hisarcıklıoğlu ikilisi Ankara’nın ilk alışveriş merkezi Armada’da da ortak. Aygün, Miras’ın darbe ile devrilmesinde ve Hisarcıklıoğlu’nun TOBB başkanlığına getirilmesinde en ön saftaydı.





Hisarcıklıoğlu “dörtlü çetenin en akıllısı ve en ortalıkta görünmeyeni” olarak nitelendiriliyor.





Kayseri doğumlu olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu iş hayatına aile şirketi olan Nuhun Ankara Makarnası’nda başlamıştı.





Hisarcıklıoğlu inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ediyor.





Hisarcıklıoğlu aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanı.





İşadamları Rifat Hisarcıklıoğlu'nu koltuğunu muhafaze etmek için TOBB’u Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) emrine vermekle suçluyor.





10 ARALIK 2007: Ankara’da Panora Alışveriş Merkezi’nin açılış kurdelasını dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (sağdan 3'üncü) ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek (soldan 2'nci), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (soldan 4'üncü), Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün (soldan 3'üncü) birlikte kesti.





“GİZLİ KASA” SALİH BEZCİ Mİ?







Zafer Çağlayan’ın bakanlık yaptığı yıllarda Melih Gökçek de Ankara Büyükşehir’in başındaydı. Bu dönem dörtlü çetenin Ankara’da imar rantları ile servetlerine servet kattığı bir dönem oldu.





Çağlayan AKP saflarına katılıp bakan olunca ASO’da koltuğu Nurettin Özdebir’e devretti. Aygün de Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili seçilince 14 Mart 2011’de ATO başkanlığına Salih Bezci getirildi. Aygün ATO’da 12 yıl sonra koltuğu çok güvendiği bir isme bıraktı.





BESA inşaat'ın sahibi Salih Bezci için Aygün, Hisarcıklıoğlu ve Melih Gökçek'in “gizli kasası” diye nitelendiriliyor.





ANKARA'NIN HER KÖŞESİNDE AVM AÇTILAR





1923 yılında 800 üye ile faaliyete başlayan Ankara Ticaret Odası'nın şimdi 125 bin üyesi bulunuyor. ATO, üye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası'ndan sonra, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret odası konumunda.





Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alışveriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı.





Ankara'da Galleria, Armada ve Panora gibi önemli alışveriş merkezleri ile Akay Kavşağı’nın müteahhiti oldu.





Besa Karina, Karina Plaza, Besa Nova gibi konut projelerinin yatırımcısı ve proje sahibi olan Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Bezci, 2016 yılı ekim ayında AKP’nin baskısı ile ATO’daki görevinden istifa etmişti.





Bezci'nin sahibi olduğu BESA İnşaat’ın Muğla’nın Bodrum ilçesindeki projesi TheBoViera çok tartışıldı. TheBoViera’nin de aralarında bulunduğu 8 proje mühürlendi.





AYGÜN’ÜN VİLLASI NASIL BEDAVAYA GETİRİLDİ?





Sinan Aygün'ün Ankara İncek’teki villası ATO'nun yeni kongre merkeziyle aynı anda yapıldı.





ATO kongre merkezi inşaatına malzeme taşıyan kamyonlar aynı zamanda Aygün’ün yapımı süren evindeki inşaata da malzeme taşıdı. O dönemde “Aygün evi bedavaya getirdi” haberleri yayımlanmıştı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de İrfan Değirmenci'ye verdiği mülakatta dörtlü çetenin nasıl çalıştığının ipuçları verdi.





Yavaş, "Artık böyle talimat verme, eski alışkanlıklar yok bu belediyede. Bu belediyede artık hukuk ne diyorsa, şehrin faydası ne gerekiyorsa o yapılıyor." ifadelerini kullandı.





Sinan Aygün'ün Togo kulelerinin İmar Kanunu'na ihlal ettiği ortaya çıkmıştı. Aygün'ün eski dönemden kalma alışkanlıkları ile mahkeme kararını değiştirme teşebbüsü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş'a takılmıştı.





MANSUR YAVAŞ: BU OLAYIN ARKASINDA İKİ KİŞİ VAR?





Yavaş, Aygün ile yaşadığı tartışmaya dair şunları söylemişti: “Bu olayın arkasında AKP ve MHP durmuyor. İyi Parti ve CHP zaten bizim arkamızda ve destekliyor. Bu olayın arkasında iki kişi var Ankara’da hesap vermesi gereken. Birisi bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı. O da yakında savcılığa gidecek.”





Yavaş, isim vermeden Aygün, Hisarcıklıoğlu, Çağlayan ve Gökçek’e mesaj verdi: “Maç daha yeni başlıyor. Halkın parası, halkın malı, halkın alın teri halka geri dönecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek!”



