Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesi için raportör görevlendirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılması amacıyla hazırladığı iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirdi.





Raportör 15 gün içinde, Şahin'in iddianamesini inceleyecek ve iddianamenin uygun hazırlanıp hazırlanmadığına dair raporunu sunacak.





İddianamede herhangi bir eksiklik tespit edilememesi halinde AYM, davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.





Kabul edilmesi halinde HDP'nin ön savunmasını hazırlamak için bir aylık bir süresi olacak.





HDP'nin savunmasını AYM'ye sunmasının ardından bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş mahkeme tarafından tekrar HDP'ye bildirilecek.





Daha sonra belirlenecek duruşma tarihinde Şahin sözlü açıklamasını, HDP yetkilileri de sözlü savunmalarını yapacak.





Bu aşamadan sonra raportörün esas hakkındaki raporunun hazırlanmasına geçilecek. Raporun hazırlık aşamasında tarafların ek belge, delil ya da savunma sunma hakları bulunuyor.





Bu süreç tamamlandıktan sonra AYM'nin kapatma talebiyle ilgili karar vermesi öngörülüyor. HDP'nin kapatılma kararının alınabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu da 15 üyeli AYM'nin 10'unun karar için olumlu oy kullanması gerektiği anlamına geliyor.





AYM, iddianamedeki taleplerle ilgili tek tek karar verecek. AYM, HDP'yi kapatabilir, kapatma kararıyla birlikte siyasi yasak ve Hazine yardımının kesilmesi ile iadesi talebini kabul edebilir, partinin kapatılmaması durumunda sadece Hazine yardımının kesilmesine karar verebilir veya iddianamedeki tüm talepleri reddedebilir.