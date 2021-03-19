Samanyolu Haber /Gündem / Yolsuzluk ve usulsüzlük 'Fıtrat' olmuş, üniversitelerde bile /19 Mart 2021 13:57

Yolsuzluk ve usulsüzlük 'Fıtrat' olmuş, üniversitelerde bile

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yatay geçişte sağlanan bazı kolaylıkların belli çevreler tarafından suistimal edildiğini belirterek bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

YÖK yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır.

Sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır.

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır.

Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yolsuzluk ve usulsüzlük 'Fıtrat' olmuş, üniversitelerde bile Sonraki Haber >>

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:32