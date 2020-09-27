Anayasa Mahkemesi karar verdi: O yetki sürecek

Tekirdağ İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 23'üncü maddesindeki “Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir" hükmünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaat etti.





Yüksek Mahkeme dosyayı esastan karara bağladı. Mahkemenin iptal talebi oybirliğiyle reddedildi. AYM’nin bu kararı sonrası belediye başkanlarının Meclis kararlarına karşı yargı yoluna başvurma yetkisi devam edecek.





HEM DAVALI HEM DAVACI OLMAMASI İÇİN





HaberTürk'ün haberine göre, konuyla alakalı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden de önemli bir karar çıktı. Mahkeme, belediye başkanlarınca açılan bu tür davalarda, belediye tüzel kişiliğini meclis 1'inci başkan vekilinin ya da görevlendireceği bir avukatın temsil etmesine karar verdi.





Kararda; hem davacı hem de davalının belediye başkanı olmasının her iki sıfatın birleşmesine yol açtığı vurgulandı.