Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden Mümtazer Türköne kararı /10 Ocak 2020 12:56

Anayasa Mahkemesi'nden Mümtazer Türköne kararı

Anayasa Mahkemesi dört yıla yakın bir süredir İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin müracaatını karara bağladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin müracaatı üzerine, “tutuklamanın hukuki olmaması sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir” olduğuna karar verdi.

AYM, Türköne’nin “tutukluluğun makul süreyi aştığına” ilişkin taleplerinin de bulunduğu diğer taleplerini ise reddetti.

KÖŞE YAZILARINDAN 10,5 YIL HAPİS CEZASI!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle başlatılan cadı avında gözaltına alınan Türköne 27 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı. 

O tarihten bu yana İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türköne, Zaman Gazetesi Davası'nda köşe yazılarından dolayı 10 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. 
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