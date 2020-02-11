Anayasa Mahkemesi'nden sonra ilk karar!

Karaman’a bağlı Ermenek ilçesindeki bir liseye tayin edilen öğretmen B.K. kamuoyunda "fişleme" olarak bilinen güvenlik soruşturması sebebiyle iş başı yapamadı.





B.K., Eğitim-Sen'in avukatı Nedim Değirmenci ile birlikte yürütmenin durdurulması için mahkemeye müracaat etti.





ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAN SONRA BİR İLK





Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin on binlerce insanı memuriyetten mahrum bırakan güvenlik soruşturmasını iptal eden hükmüne atıf yaparak, oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu.





Karar "Yüksek Mahkeme'nin memuriyete girişte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturmasını iptal etmesinin akabinde verilen ilk karar" niteliğinde.







Sözleşmeli öğretmen B.K.’nin ataması geçen yıl Ermenek’teki bir liseye yapıldı.





Fakat güvenlik soruşturması sebebiyle iş başı yapamayınca, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, kamu hizmetine girme hakkının engellendiğini ve adli sicil kaydı bulunmadığını söyleyerek yürütmenin durdurulması için mahkemeye müracaat etti.





Milli Eğitim Bakanlığı ise mahkemeye yaptığı savunmada işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi gerektiğini iddia etti. Ancak mahkeme böyle düşünmedi.





Kararı veren Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 1,5 ay önce verdiği memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturması uygulamasını iptal ettiği hükme atıfta bulundu.



MAHKEMEDEN BAKANLIĞA: TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞACAK



İdare Mahkemesi, “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların anayasaya aykırılığı tespit edilmiş hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır.” değerlendirmesinde bulundu.





İdare mahkemesi, B.K.’nin atamasının yapılmaması halinde, “Davacı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği ise tabiidir.” dedi.





OHAL DÜZENLEMELERİNDEN MAĞDUR OLANLAR AÇISINDAN ÖNEMLİ





Gazete Duvar'ın haberine göre idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karar 2’ye 1 oy çokluğuyla verildi.





Davanın avukatı Nedim Değirmenci, “Mahkemenin verdiği karar, AYM kararı ile iptal edilmiş düzenlemeler sebebiyle yeni yasa ve düzenleme bekleyen kişilerin daha fazla mağdur olmaması açısından çok önemli.” dedi.





AKP HÜKÜMETİ, ANAYA MAHKEMESİ KARARINA RAĞMEN GERİ ADIM ATMIYOR





Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019 yılı aralık ayında memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını anayasaya aykırı bulmuş ve düzenlemeyi iptal etmişti.





AKP ise "fişleme" olarak bilinen güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmekte ısrar ediyor. AKP'nin hazırladığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.