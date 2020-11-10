Samanyolu Haber /Teknoloji / Android sürümünüz eskiyse internete giremeyebilirsiniz /10 Kasım 2020 12:57

Android sürümünüz eskiyse internete giremeyebilirsiniz

Android işletim sistemi ile çalışan eski akıllı telefon ve tabletlerin, önümüzdeki yıldan itibaren Internetteki web sitelerinin yaklaşık 3’te birini açamaz hale gelecekleri öğrenildi.

SHABER3.COM

AndroidPolice’in haberine göre Android işletim sistemi ile çalışan eski akıllı telefon ve tabletler, önümüzdeki yıldan itibaren internetteki web sitelerinin yaklaşık 3’te birini açamaz hale gelecek.

Haber, Eylül 2021’den itibaren cihazlardaki tarayıcıların ve işletim sistemlerinin Let's Encrypt’in sunduğu SSL/TLS sertifikası olmadan uyumlu siteler ve servislerle çalışamayacağına dayandırıldı. Bu durum dünya Internet kaynaklarının yaklaşık yüzde 30’unu kapsıyor.

Android 7.1.1 ve ondan önceki işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazların bu durumdan etkileneceği, diğer bir deyişle 2016’dan bu yana güncellenmeyen akıllı cihazların risk grubunda olacağı ifade edildi.

Habere göre bu sorunu, akıllı telefona ya da tablete kök sertifikalarını muhafaza etme özelliğine sahip Mozilla Firefox tarayıcısı kurarak çözmek mümkün, ancak söz konusu uygulama ancak Android 5.0 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlar tarafından destekleniyor.
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