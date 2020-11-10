Samanyolu Haber /Gündem / "Seçime hiç olmadığımız kadar yaklaştık" /10 Kasım 2020 12:54

"Seçime hiç olmadığımız kadar yaklaştık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Ankara'da taşları yerinden oynattı. 2023'te yapılması gereken Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi'nin daha erken bir tarihe çekilmesi ihtimali kuvvetlendi.

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Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının akabinde, "Sanırım piyasalar yine izlenecektir. Elbette hiç olmadığı kadar seçime yaklaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı. 

Kahveci bugün yayımlanan makalesinde, "Düzelmenin kalıcı olup olmayacağını aslında hepimiz biliyoruz. Mevcut baş düşünce ile bu ülkede kalıcı iyileşme asla olamaz. Çünkü verimsizlik üzerine kurulu bir düzenimiz var." tespitinde bulundu.

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Kahveci, "Yabancı sermaye çekemiyoruz ve ‘vurgun’ dışında da çekemeyiz. Çünkü ülkemizde temel değerler ortadan kalkmış durumda. Bekleyip göreceğiz...  ABD seçimlerinden sonra dünyada daha çok demokrasi rüzgarı esecektir. Bu rüzgâr elbette bizi de etkileyecek." ifadesini kullandı. 
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