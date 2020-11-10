"Seçime hiç olmadığımız kadar yaklaştık"

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının akabinde, "Sanırım piyasalar yine izlenecektir. Elbette hiç olmadığı kadar seçime yaklaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.





Kahveci bugün yayımlanan makalesinde, "Düzelmenin kalıcı olup olmayacağını aslında hepimiz biliyoruz. Mevcut baş düşünce ile bu ülkede kalıcı iyileşme asla olamaz. Çünkü verimsizlik üzerine kurulu bir düzenimiz var." tespitinde bulundu.





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Kahveci, "Yabancı sermaye çekemiyoruz ve ‘vurgun’ dışında da çekemeyiz. Çünkü ülkemizde temel değerler ortadan kalkmış durumda. Bekleyip göreceğiz... ABD seçimlerinden sonra dünyada daha çok demokrasi rüzgarı esecektir. Bu rüzgâr elbette bizi de etkileyecek." ifadesini kullandı.