Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Belediyesi’nde hayalet memure çıkt /14 Aralık 2019 09:58

Ankara Belediyesi’nde hayalet memure çıkt

ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde geçmiş dönemdeki “bankamatikçi çalışanlar” ile ilgili soruşturma yapıldı.

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Bilgi İşlem personeli olarak görünen Serpil Özcan adlı memure ile ilgili düzenlenen tutanakta, ”İşyerinde çalışır gözüktüğü ancak birimimizde kimse tarafından tanınmadığı, iş sorumluluğunu yerine getirmediği ve mesai saatlerinde de iş yerinde olmadığı anlaşılmış ve tutanak altına alınmıştır” denildi. Özcan'a “hayali görevlendirme” yaptığı öne sürülen personelle ilgili de tutanak tutuldu.
 
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberi şöyle:  Öte yandan Büyükşehir'de, eski Başkan Melih Gökçek döneminde işe alınan Moldova uyruklu kadının başkanlık konutunda “masöz'' olarak 3 bin 800 lira aylık maaşa bağlanması da tartışma konusu oldu. Belediye müfettişlerince Antanova için düzenlenen tutanakta, “Ana Antanova isimli personelin 13.09.2012 tarihinde Anket A.Ş. bünyesinde SGK işe girişi yapılmıştır.15.02.2018 tarihinde kanuni hakları ödenerek iş akdi fesh edilmiştir” denildi.

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