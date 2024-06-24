Samanyolu Haber /Politika / Ankara'da kritik görüşme! CHP heyeti, Mehmet Şimşek ile bugün bir araya geliyor /24 Haziran 2024 08:34

Ankara'da kritik görüşme! CHP heyeti, Mehmet Şimşek ile bugün bir araya geliyor

CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün saat 10.00’da bir araya gelecek.

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Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile saat 10.00’da bakanlıkta bir araya gelecek.

Heyette ayrıca CHP'yi temsilen iki ekonomi kurmayı daha yer alacak. Bu isimler; Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir olacak.

BirGün'de yer alan habere göre; CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

CHP’li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek.

Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP’li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

Şimşek’in CHP heyeti ile görüşme kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.
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