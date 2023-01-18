Ankette baraj altı kaldı: MHP anketçiyi hedef aldı

ORC Araştırma'nın geçen günlerde yayımladığı, "Siyasi partilerin Haziran 2018/Ocak 2023 oy kiyaslamaları" araştırmasında MHP, baraj altında kalmıştı. Ankate göre, Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anket şirketini hedef aldı. MHP'li Yıldız, partisinin oyunun ORC tarafından "olduğunun üçte biri kadar" gösterildiğini iddia etti.





Yıldız şunları söyledi:





"Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur. ORC nin sahibinin soyadı gibi Pösteki saymaktır" dedi.