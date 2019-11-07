Samanyolu Haber /Politika / Anlayın artık! /07 Kasım 2019 11:37

Anlayın artık!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) mal varlığı hakkında inceleme başlattığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Başkan Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye gidecek. Erdoğan daha önce ziyarete dair "Soru işaretleri var. Gitmeyebilirim." demişti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce "Soru işaretleri var. 13 Kasım'da Trump ile görüşmeye gitmeyebilirim." demişti. 

Ancak dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gideceği kaydedildi.  

Macaristan ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazeteciler Erdoğan'a karar değişikliğinin sebebini sordu. 

"BU KONUDAKİ TECRÜBELERİMİZ İYİDİR"

Bu sorulara cevap verirken ilginç ifadeler kullanan Erdoğan, "Biz şu anda Bush, Obama ve şimdi yine bir Cumhuriyetçi... Bu üç başkanla da çalışma fırsatı buldum. Bush ile daha başkan olmadan önce davet almıştım görüşme fırsatımız oldu. Trump yine o da Cumhuriyetçi. Obama 8 yıl görev yaptı. Onunla birçok kez görüşme, uluslararası toplantılar gerçekleştirdik. Bu konudaki tecrübelerimiz iyidir.” 

ERDOĞAN: NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAMANIZ LAZIM!

İyi Parti lideri Meral Akşener'in kendisi için kullandığı "Amerika'ya gitmemeli." sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben Sayın Akşener'in bu talebini doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak zorundayız. Bu görüşmeleri asla kesemeyiz. En zor şartlarda dahi bu görüşmeleri yapmak zorundayız. ABD dışındaki bazı ülkeleri konuşuyorum ki ne demek istediğimi anlamanız lazım." diye konuştu.

"MUTABAKATTAN GERİ ADIM ATILMAYACAK"

Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusu için Amerika ve Rusya ile varılan mutabakattan geri adım atmayacaklarını belirtti. 

Erdoğan, "Dün gece Sayın Trump ile görüştük. Bu ara Sayın Putin ile de durum değerlenmesi için görüşeceğim. Bu değerlendirmelerden sonra da ABD seyahatinde de aldığımız mesafeyi değerlendirme fırsatı bulacağız. Temennim odur ki: bir an önce neticeye kavuşalım.” dedi.
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