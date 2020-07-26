Antalya'da valilik kadın eylemine yasak koydu

Türkiye’nin 2011 yılında ilk imzacısı olarak kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin AK Parti tarafından tartışmaya açılması kadın örgütleri tarafından birçok ilde protesto ediliyor.







Antalya Kadın Meclisi üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin eylemler devam ederken reddettiği erkek tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetini protesto etmek için bugün basın açıklaması yapacaktı. ‘Pınarlar yaşasın’ sloganıyla yapılmak istenen eylem, valilik engeline takıldı.





ENGEL NEDENİ: ‘TOPLUMSAL AYRIŞMA VE KARGAŞA’





Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde yapılacak her türlü eylem ‘toplumsal kargaşaya’ sebep olacağı gerekçesiyle 10 gün süreyle yasakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“İlimiz genel kolluk birimlerinden alınan istihbari bilgiler ve yapılan değerlendirmeler ışığında toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabilecek her türlü olayların önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlığın korunması amacıyla uzun süredir ilimizde ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden ilimiz dahilinde her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni türündeki eylem ve etkinliklerin 23 Temmuz ile 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında 10 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.”





TİCARİ FAALİYETLER HARİÇ…





Yapılan açıklamada ayrıca oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart- afiş asılmasının il sınırları içerisinde 10 gün süreyle yasaklanmasına karar verildi.



