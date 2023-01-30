Samanyolu Haber /Dünya / AP, 'Fransızlar' kelimesiyle ilgili paylaşımını sildi ve özür diledi /30 Ocak 2023 08:33

AP, 'Fransızlar' kelimesiyle ilgili paylaşımını sildi ve özür diledi

ABD merkezli haber ajansı The Associated Press'in (AP), gazeteciler için hazırladığı klavuzda "Fransızlar" gibi küçümseyici ve genelleyici ifadeler kullanmamaları yönündeki uyarısı hem dalga konusu oldu hem de tepki çekti.

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Haber ajansı daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırdı ve özür diledi.

İngilizce dilinde dünyanın saygın haber yazım kılavuzlarından biri olarak kabul edilen 'AP Stil Rehberi'ne ait sosyal medya hesabından gazetecilere "the" takısıyla "the disabled (engelliler), the poor (fakirler), the French (Fransızlar)" gibi genellemeler kullanmamaları tavsiye edildi.

Paylaşımda bu gibi ifadelerin küçümseyici olarak algılanabileceği vurgulandı.

Bunun üzerine Fransa'nın ABD Büyükelçiliği tepki olarak sosyal medya hesabındaki ismi "ABD Fransızlık Büyükelçiliği" olarak değiştirdi.


Büyükelçilik sözcüsü Pascal Confavreux "Fransızlar ifadesinin alternatifi ne olabilir merak ediyoruz açıkçası," dedi. AP'nin ilk paylaşımı 20 milyondan fazla görüntülenirken 18 bin kişi tarafından paylaşıldı.

Paylaşım çok sayıda da esprili tepki aldı. Yazar Sarah Haider "Fransızlardan biri olarak kabul edilmek kadar küçümseyici bir şey yok" ifadelerini kullndı.

Siyaset bilimci Ian Bremmer ise alternatif olarak "Fransızlığı tecrübe eden kişiler" ifadesinin kullanılabileceğini belirtti.


Paylaşımı silen AP, Fransızlara atıfta bulunmanın uygunsuz olduğunu ama kötü bir niyet taşınmadı açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Fransız halkı ya da Fransız vatandaşları ifadeleri doğru ama herhangi bir grup için 'the' ifadesini kullanmak küçümseyici olabilir ve grup içerisinde farklı bireyler olduğunu vurgulamak yerine tektipleştirici bir anlam taşır" ifadeleri yer aldı.
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