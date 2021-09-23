Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple’ın gizlilik güncellemeleri Facebook’un hisselerini düşürdü /23 Eylül 2021 20:57

Apple’ın gizlilik güncellemeleri Facebook’un hisselerini düşürdü

Facebook, Apple gizlilik güncellemesinin platformdaki reklamverenler için olumsuz performansa yol açtığını söyledikten sonra hisselerinde yüzde 5 oranda düşüş yaşandı.

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Facebook Inc.’in hisseleri, sosyal medya şirketinin Apple Inc.’den gelen gizlilik değişikliklerinin reklamverenleri etkilemeye devam ettiğini vurgulamasının ardından çarşamba günü düşüş gösterdi.

Facebook’un ürün pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Graham Mudd, çarşamba günkü blog yazısında şu satırlara yer verdi: “Birçoğunuzdan reklam yatırımınız üzerindeki etkisinin beklediğinizden daha büyük olduğunu duyduk. Hedeflerinize ulaşmanın maliyeti artmış olabilir ve ayrıca kampanyalarınızı platformumuzda ölçmek daha da zorlaştı.”

Facebook hisseleri Mudd’ın açıklamasından sonra çarşamba günü öğleden sonra yüzde 4’ten fazla düşüş gösterdi.Mudd, Apple’ın güncellemesinden kaynaklanan sorunların Facebook’un finansmanını etkileyebileceğini belirtti. Facebook yöneticisi, yazısında Facebook’un reklamverenlere dönüşümle ilgili temel ölçütleri eksik bildiriyor olabileceğini de söyledi.

Apple, iOS güncellemeleri ile kullanıcılarına, reklamverenler tarafından takip edilme konusunda daha fazla söz hakkı tanıyacağını açıkladığında ilk itiraz sosyal medya platformu Apple’dan gelmişti. Yine de Apple, iOS 15’i pazartesi günü kullanıcılarına sundu.

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