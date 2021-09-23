Samanyolu Haber /Sağlık / Bebeklerine Covid-19 aşısı yapılan aileden suç duyurusu /23 Eylül 2021 21:14

Bebeklerine Covid-19 aşısı yapılan aileden suç duyurusu

İzmir'de bir aile hekimliği biriminde 3 ay önce 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon yayınında 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona virüsü aşısı yapıldığını, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi. Kurugöl daha sonra tepkiye neden olan açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylerken  Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da iddiaya yalanladı.

İzmir'de bir bebeğin ailesinin söz konusu iddia üzerine suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30'uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz'da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti.

Aşıdan 2 saat sonra ailenin evine gelinerek "bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Cov-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi" gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü aktardı.

'HASTANEDE BİR HAFTA TAKİP EDİLDİ'

Bebeğin hastanede bir hafta süreyle takip edildiğini vurgulayan Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık."

'AŞI KARŞITLIĞI PROPAGANDASI  KULLANILMAMALI'

Süreç konusunda ailenin onayı olduğu dönemlerde bilgi vereceğini de aktaran Güzel, aşılarını olan müvekkillerinin, yaşanan bu durumun aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını kabul etmediklerini bildirdi.
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