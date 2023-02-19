Samanyolu Haber /Gündem / Arınç AKP'yi ikiye böldü /19 Şubat 2023 15:00

Arınç AKP'yi ikiye böldü

Deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'de seçim tarihi tartışmaları gündemde. Kulislere göre, AKP'de bu konuda 2 görüş çarpışıyor. "İstanbul seçimleri tekrarlatılsın" diyen grubun şimdi de "Seçimler ertelensin" dediği belirtiliyor.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem ardından seçim takvimi tartışmaları yapılmaya başlandı. AKP'nin kurucularından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesini talep etmesi ise siyaset gündeminin tartışılan başlıklarından biri oldu. 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi!" başlıklı yazısında, seçimlerin ertelenmesi konusunda iktidar kanadının tam bir fikir birliği içinde olmadığını belirtti. AKP'de iki farklı görüşün çarpıştığını belirten Altaylı, "Bunlardan ilki “Seçimleri 1 yıl erteleyelim. Yaraları saralım. Gücümüzü gösterelim. Depremdeki zaafımızı unutturalım. Sonra seçime gidelim. Şimdi seçime gidersek muhalefet depremdeki başarısızlığımızı kullanır" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İki görüş çarpışıyor, AK Parti yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor.

Bunlardan ilki “Seçimleri 1 yıl erteleyelim. Yaraları saralım. Gücümüzü gösterelim. Depremdeki zaafımızı unutturalım. Sonra seçime gidelim. Şimdi seçime gidersek muhalefet depremdeki başarısızlığımızı kullanır” görüşünde.

Bana gelen bilgilere göre özellikle "İstanbul seçimleri tekrarlatılsın" diyen grup şimdi "Seçimler ertelensin" diyor.

Diğer grup ise “Seçimleri zamanında yapalım. Altılı Masa’nın henüz bir adayı bile yok. 14 Mayıs’ta seçim dersek far görmüş tavşan gibi olurlar. Nasılsa seçim ertelenecek diye düşünüyorlar. Biz seçimi vaktinde yapalım. Bu arada müteahhitlerle konuşuyoruz. Birkaç ay içinde ilk konutları teslim etmeye başlayabilirler. Bu da olumlu bir hava yaratır. Seçimi erteler isek ekonomiyi daha fazla böyle tutma ihtimalimiz yok. Kurları Mayıs’a kadar tutabiliriz ama sonra zor. Keza enflasyon daha da artacak. 1999 depremi sonrası ekonominin nasıl zorlandığını unutmayın. YSK’ya yıkılan iller için bir çözüm ürettirelim ve seçim yapılsın. Çünkü bizim için en iyisi Mayıs, bilemedin Haziran. Sonrası daha kötü olacak” diyorlar.

AK Parti içindeki tartışmalar böyle. Son kararı ise her zaman ve hep olduğu gibi bir kişi verecek.

Onun kim olduğunu da söylememe gerek yok herhalde.

Bu yüzden muhalefet seçimlerin erteleneceğine çok da güvenmesin.

Açıklamasa bile adayını belirlesin.

Memleketin bir de masa depremine ihtiyacı yok bu günlerde."
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