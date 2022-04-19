Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım' /19 Nisan 2022 12:05

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan gencin kaza anına ait görüntüleri gündem oldu.

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantinli 24 yaşındaki Candela isimli genç, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.

Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.

"HAYATTA KALDIĞIMA ŞAŞIRDIM"
Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" dedi.

Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum' dedim ve bayıldım" diye konuştu.

Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.
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