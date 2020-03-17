Samanyolu Haber /Gündem / Arnold Schwarzenegger'den evcil hayvanlarıyla evden kalın mesajı /17 Mart 2020 13:12

Arnold Schwarzenegger'den evcil hayvanlarıyla evden kalın mesajı

Arnold Schwarzenegger, sosyal medya hesabından korona virüsü sebebiyle evinizde kalın diye bir video yayınladı Ünlü yıldız “Mümkün olduğunca evde kalın. Uzmanları dinleyin, moronları görmezden gelin. Bunu birlikte halledeceğiz. ” dedi.

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Terminator yıldızı ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger  Twitter'da kısa bir video yayınladı. 


Evinde beslediği iki evcil hayvanı ile evinizden çıkmayın mesajı gönderdi. Ünlü yıldızn videosunu ilginç kılan unsurlarından bir de  evcil hayvanıç Biri minyatür atı Viski ve Küçük eşek Lulu 
İki hayvanını eliyle havuç ile besleyen Schwarzenegger 'evde yemek yiyoruz çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kimseye izin verilmiyor, özellikle 72 yaşında biri. 65 yaşından sonra, artık Kaliforniya'da evden çıkmanıza izin verilmiyor. Bu yüzden evde yemek yiyoruz. ” dedi 

Ünlü yıldız  “Mümkün olduğunca evde kalın. Uzmanları dinleyin, moronları görmezden gelin. Bunu birlikte halledeceğiz. ” dedi

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