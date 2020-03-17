Arnold Schwarzenegger'den evcil hayvanlarıyla evden kalın mesajı

Terminator yıldızı ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger Twitter'da kısa bir video yayınladı.









Evinde beslediği iki evcil hayvanı ile evinizden çıkmayın mesajı gönderdi. Ünlü yıldızn videosunu ilginç kılan unsurlarından bir de evcil hayvanıç Biri minyatür atı Viski ve Küçük eşek Lulu



İki hayvanını eliyle havuç ile besleyen Schwarzenegger 'evde yemek yiyoruz çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kimseye izin verilmiyor, özellikle 72 yaşında biri. 65 yaşından sonra, artık Kaliforniya'da evden çıkmanıza izin verilmiyor. Bu yüzden evde yemek yiyoruz. ” dedi





Ünlü yıldız “Mümkün olduğunca evde kalın. Uzmanları dinleyin, moronları görmezden gelin. Bunu birlikte halledeceğiz. ” dedi



