Artık en zengin 3'üncü kişi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.'in hisse senetlerinin hisse bölünmesinin akabinde yükselişini sürdürmesiyle birlikte Elon Musk'ın şahsi serveti, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i geçti.







Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk'ın serveti 115,4 milyar dolar ile küresel dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Zuckerberg ise 110,8 milyar dolar ile Musk'ın akabinde 4'üncü sırada.





Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott ise L'Oreal SA'nın varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını oldu.





AMAZON HİSSELERİ İLE SERVETİNE SERVET KATTI





Scott, Bezos ile boşandığı dönemde Amazon.com Inc.'in yüzde 4 hissesini almıştı. Bu hisselerin halihazırdaki değeri 66,4 milyar dolar civarında bulunuyor.





Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 500 yükselmesiyle birlikte Musk'ın servetinde yüzde 87,8'lik yükseliş oldu.





Tesla bugüne kadar bir yönetim kurulu ile genel müdür arasında yapılmış en yüksek bedelli kurumsal ödeme anlaşması unvanını da taşıyor. Şirketin tüm hedeflere ulaşması halinde Musk 50 milyar dolardan fazla alacak.





Çevrim içi işlem platformu Robinhood Financial yatırımcılarının favorilerinden olan Tesla, salgın karantinaları döneminde en fazla fayda sağlayan şirketlerden biri oldu.





Geçen ay bir saat içinde neredeyse 40 bin Robinhood hesabı Tesla hissesi almıştı.



