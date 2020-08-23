Samanyolu Haber /Teknoloji / Tesla’nın hissesi 2 bin dolar barajını geçti /23 Ağustos 2020 17:59

Tesla’nın hissesi 2 bin dolar barajını geçti

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın borsadaki hızlı yükselişi devam ediyor. Tesla’nın hisse fiyatı 2 bin dolar barajını aştı, sene başından bu yana tam yüzde 300 artış gösterdi.

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S&P 500 endeksine girmek için tüm şartları yerine getiren Tesla, 372 milyar dolar ile şimdiden buradaki yedi şirket dışında hepsinden daha değerli konumda.

Tesla'nın borsadaki yükselişi devam ediyor. Corona virüsü salgınının etkilemediği az sayıdaki şirketten biri olan Tesla'nın hissesi 2 bin dolar barajını aştı. Reuters'ta yer alan habere göre, şirketin hisseleri sene başından bu yana yüzde 300 arttı.

HİSSE BÖLÜNMESİ YAŞANACAK

Tesla'dan, 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada hisse bölünmesi yapılacağı, hisse başına dört ek hisse verileceği belirtilmişti. O tarihten beri hisselerin değeri yüzde 45 yükseldi. Şirketin toplam değeri 372 milyar doları buldu. S&P 500 endeksine girmek için tüm şartları yerine getiren Tesla, şu anda buradaki yedi şirket dışında hepsinden daha değerli konumda.

AMAÇ ÇALIŞANLAR İÇİN HİSSELERİN ULAŞILIR OLMASI

Şirket, hisse başına en yüksek fiyatlı hisselerden birine sahip. Tesla'dan yapılan açıklamada, çalışanlar ve yatırımcılar için hisselerin daha ulaşılabilir olması adına ‘bölünme' adımının atılacağı belirtildi. Ancak Refinitiv'e göre Tesla'nın şu anda hisseleri beklenen kazancın 148 katı kadar yüksek bir değerden fiyatlandırılmış durumda. Hisse bölünmesinin, bu değerlemeye fazla bir etkisi olmayacağı düşünülüyor.

GÖZLER 22 EYLÜL'DEKİ ‘PİL GÜNÜ'NDE

Tesla, 2021'den itibaren Şangay'daki fabrikasında Çin yapımı Model Y araçlarını piyasaya sürecek. Yatırımcılar ayrıca uzun zamandır beklenen 22 Eylül'deki hissedarlar toplantısı ve ‘Pil Günü'nde önemli duyurular yapılmasını bekliyor. Morgan Stanley analistleri, bu toplantıda şirketin batarya konusunda yeni teknolojileri açıklayacağı görüşünde
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