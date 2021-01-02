Aşı krizi derinleşiyor… ABD’den çok kritik ‘doz’ uyarısı

Corona virüsü salgını dünya genelinde hız kesmeden can almaya devam ederken, bir yandan da mutasyon tehlikesi endişe yaratıyor. Virüse karşı geliştirilen aşılar birer birer onay alsa da, asıl sorun kapıya geldi dayandı: Üretim kapasitesi ve stoklarda yaşanan yetersizlik.

Pfizer ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, dün bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mevcut onaylı aşıların eksikliği nedeniyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyleyen Şahin, “Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir” dedi.

KIŞ BOYUNCA SORUN OLACAK

Pfizer-BioNTech aşısını geniş çaplı olarak uygulamaya başlayan ilk ülke İngiltere, bu sorunu aşmak için farklı yöntemler denemeye girişti. İngiltere’nin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, “Aşıya en çok ihtiyaç duyanların ulaşma oranını artırmalıyız. Şu an global olarak aşıya ulaşmak en büyük engel. Bu durum kritik önem taşıyan kış döneminde sorun olmaya devam edecek” diye konuştu.

3-12 HAFTA KARMAŞASI

Bu kapsamda İngiltere’de normalde üç hafta arayla uygulanması gereken iki dozun süresi 12 haftaya çıkarıldı. İki doz arasındaki süre uzatılarak, daha çok kişiye ilk doz aşının vurulması ve bağışıklık oluşturulması hedefleniyor. Ancak üreticiler, aşının her iki dozu uygulandığında yüzde 90’ın üzerindeki başarı oranına ulaşıldığını savunuyor.

Öte yandan İngiltere’de değerlendirilen bir başka yöntem ise iki dozu farklı aşılarla tamamlamak. Ülkede halihazırda Pfizer-BioNTech aşısı ile Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıya onay verildi. İngiliz sağlık yetkilileri, ilk dozu Pfizer-BioNTech aşısından alan bir kişinin, ikinci dozu Oxford-AstraZeneca aşısıyla tamamlamasına izin verecek. Bu şekilde aşıya erişimin artmasını hedefleyen uzmanlar, bağışıklık seviyesinin de artmasını umuyor.





GÜVENLİĞİ BİLİNMİYOR





Ancak plana karşı çıkanlar da var. Cornell Üniversitesi’nden aşı uzmanı John Moore, bu konuda henüz bir veri olmadığını söylerken, yetkililerin bilimi arka plana atarak içlerinde bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıklarını öne sürdü.





ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de (CDC) aşıların karıştırılmaması gerektiğini açıkladı. CDC’den yapılan açıklamada, “mRNA bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalıdır. Bu tip karma kullanımın güvenliği ya da etkinliği henüz değerlendirilmedi” ifadeleri kullanıldı.





HAFTADA 2 MİLYON DOZ





İngiltere’den geçtiğimiz günlerde onay almayı başaran Oxford-Astrazeneca aşısının üretiminde yer alan bir yetkili, stok yetersizliği iddialarına katılmadığını söyledi. İngiliz basınına ismini vermeden konuşan yetkili, “Gelecek hafta toplam 1 milyon aşı hazır olacak. Ondan sonraki süreç çok daha hızlı ilerleyecek. Ocak ayının üçüncü haftası, 2 milyon doz haftalık kapasiteye ulaşacağız” diye konuştu.