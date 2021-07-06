Samanyolu Haber /Gündem / Aşı ücreti tartışmasında Erdoğan iki ileri bir geri /06 Temmuz 2021 08:55

Aşı ücreti tartışmasında Erdoğan iki ileri bir geri

Avrupa'da aşının ücretli olduğunu söyleyerek tartışmalara sebep olan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geri adım attı. Erdoğan bu sefer, aşının diğer ülkelerde de ücretsiz olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlarından biri de Covid-19 aşısıyla ilgili tartışmalardı. Erdoğan, daha önce ‘Covid-19 aşılarının Avrupa’da ücretli olduğuna yönelik’ iddialarından bu sefer geri adım attı. 

Erdoğan, ”Dünyanın pek çok yerinde koronavirüs testleri ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.  Vatandaşlarımıza, aşı randevularını kendilerini ve sevdiklerini koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum” dedi.

Oysa ki Erdoğan daha önce yaptığı iki ayrı açıklamada üzerine basa basa Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde ücret karşılığı yapıldığını ileri sürmüş, hatta bu aşılar için alındığını ileri sürdüğü ücretleri bile açıklamıştı. Erdoğan'ın ücretli aşı iddiası Avrupa'da şaşkınlıkla karşılanmış ve tepki gösterilmişti. 
 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşı ücreti tartışmasında Erdoğan iki ileri bir geri Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:05:58