Aşı ücreti tartışmasında Erdoğan iki ileri bir geri

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlarından biri de Covid-19 aşısıyla ilgili tartışmalardı. Erdoğan, daha önce ‘Covid-19 aşılarının Avrupa’da ücretli olduğuna yönelik’ iddialarından bu sefer geri adım attı.





Erdoğan, ”Dünyanın pek çok yerinde koronavirüs testleri ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Vatandaşlarımıza, aşı randevularını kendilerini ve sevdiklerini koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum” dedi.





Oysa ki Erdoğan daha önce yaptığı iki ayrı açıklamada üzerine basa basa Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde ücret karşılığı yapıldığını ileri sürmüş, hatta bu aşılar için alındığını ileri sürdüğü ücretleri bile açıklamıştı. Erdoğan'ın ücretli aşı iddiası Avrupa'da şaşkınlıkla karşılanmış ve tepki gösterilmişti.



