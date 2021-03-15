Samanyolu Haber /Dünya / AstraZeneca aşısı İspanya'da da askıya alındı /15 Mart 2021 22:51

AstraZeneca aşısı İspanya'da da askıya alındı

AstraZeneca uzmanlarınca geliştirilen koronavirüs aşısının İspanya'da da askıya alındığı belirtildi. Söz konusu aşının uygulanması 18 ülkede durduruldu.

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İspanya, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını 2 hafta süre ile askıya aldı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğu raporlarının duyurulmasının ardından aşının kullanımı toplam 18 ülkede askıya alındı. İspanya da AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle kullanımını 2 hafta süre ile askıya aldığını duyurdu.

İspanya ile birlikte aralarında Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya aldı. İngiltere ise AstraZeneca aşısını kullanmaya devam ediyor.

DSÖ ve EMA yarın görüşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Cuma günkü son basın toplantımızdan bu yana aşıyı alan kişilerde kan pıhtılaşması raporlarının ardından birkaç ülke daha tedbir olarak AstraZeneca Covid-19 aşılarının kullanımını askıya aldı. Bu olayların Covid-19 aşılamasıyla bağlantılı olduğu anlamına gelmez, ancak bunları araştırmak rutin bir uygulamadır ve etkili kontrollerin yürürlükte olduğunu gösterir" ifadelerini kullanarak, DSÖ'nün Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin mevcut verileri gözden geçirdiğini ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yarın görüşeceğini belirtti.
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