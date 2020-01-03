Atina'da kritik anlaşma!

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni Atina'da yapıldı.





Anlaşmaya Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades adına ilgili bakanlar imza attı.





TÜRKİYE'NİN LİBYA TEZKERESİNİ MECLİS'TEN GEÇİRDİĞİ GÜN





Türkiye'nin 27 Kasım'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge (deniz yetki alanları) muhtırası muhtemel boru hattı güzergâhını dikey olarak kesiyor.





Üç ülkenin anlaşmayı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Libya'ya asker sevkiyatına imkân veren tezkereyi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteği ile 325 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği gün imzalaması manidar bulundu.





Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, EastMed boru hattının Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki enerji işbirliğini pekiştirdiğini söyledi.





Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi bugün Atina'da Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir anlaşmaya imza attı.





YUNAN BAŞBAKANI: ANLAŞMA KİMSEYE KARŞI DEĞİL





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da EastMed projesinin Doğu Akdeniz'de istikrarı artırdığını iddia etti.





Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades de bugünün "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi, anlaşmanın bölgedeki gelişmeler için son derece önemli olduğunu belirtti.





Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hadjidakis ise EastMed projesinin hiçbir ülkeye karşı olmadığını söyledi.







Kostis Hadjidakis, "Bu projenin hayata geçirilmesi için açılan yol, gül yapraklarıyla serpili olmayacak, çeşitli zorlukları olacak. Ancak sabırla, ısrarla bunun üstesinden geleceğiz." dedi.





Hadjidakis, "Doğu Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını" belirtti.





AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİYOR





EastMed projesi, İsrail ve Kıbrıs açıklarından çıkarılacak doğalgazın Avrupa ülkelerine taşınmasını ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamasını öngörüyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği'nin (AB) de destek verdiği projeye göre, Kıbrıs'tan Girit Adası'na, oradan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'na dek uzanacak 1.872 km'lik bir boru döşenecek.





Doğu Akdeniz'den çıkarılan doğalgazı Avrupa'ya ulaştıracak boru hattının 1.335 km'si denizaltından; 537 km'si ise Yunanistan'ın İtalya ile bağlantısını sağlayacak kuzeyindeki İgoumenitsa Körfezi'ne kadar karadan döşenecek.





Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen EastMed boru hattının yılda 12 milyar metre küp gaz taşıyacağı hesaplanıyor.





Şu anda harita üzerinde bulunan projenin hayata geçirilmesi ile ilgili somut çalışmaların 2025'te başlayacağı belirtiliyor.





YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA İPLER GERİLDİ





Ancak EastMed projesi için belirlenen güzergâhın, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ile çakışıyor olması da diplomatik gerginlik konusu oldu.







Yunanistan, Girit ve Rodos gibi büyük adalarının "gözardı edildiği" gerekçesiyle karşı çıktığı Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının "uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına aykırı" olduğuna savunuyor.





Atina yönetimi bu mutabakata karşı uluslararası bir diplomasi seferberliği de başlatmış bulunuyor.





Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu çerçevede Libya'daki iç savaşında taraf olan ve Trablus yönetimini devirmeye çalışan General Halife Hafter'i ziyaret etti. Yunanistan, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de kendilerini desteklediğini açıklıyor.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon imkânlarından vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğini söylemişti.





Erdoğan, Türkiye'nin Libya'yla yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının, uluslararası hukukla çelişmediğini belirtmişti.