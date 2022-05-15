Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nden gündem 'Balkanlar' /15 Mayıs 2022 19:39

Avrupa Birliği'nden gündem 'Balkanlar'

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırıları sürerken, Avrupa Birliği (AB) ülkerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de bir araya gelerek savaşın Batı Balkanlar’a etkilerinin de arasında olduğu bir dizi konuyu ele almasının beklendiği aktarıldı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, saldırıların değiştirdiği dengeler üzerine yeni toplantılar da yapılma devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) ülkerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de bir araya gelerek savaşın Batı Balkanlar’a etkilerinin de arasında olduğu bir dizi konuyu ele almasının beklendiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları yarın Brüksel’de, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum, savaşın Batı Balkanlar’a etkileri ve Rusya’ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB liderlerinin 30-31 Mayıs’ta düzenleyeceği zirve öncesinde toplanacak bakanların masasındaki ilk konu Batı Balkanlar olacak. AB’nin stratejik önem verdiği Batı Balkan ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alınacak.

Bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile bir araya gelecek. Kuleba’nın Ukrayna’nın üyelik başvurusu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.
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