Avrupa Birliği'nin planı sızdı : Biden araya girdi, Türkiye'ye yeni yaptırımlar askıya alındı

Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin 25-26 Mart'taki zirvesinde Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırım dayatma kararını askıya aldığını duyurdu. Ajansa konuşan Avrupalı ve ABD'li yetkililer, bu kararda hem Ankara'nın daha 'yapıcı' bir dil kullanmasının, hem Yunanistan'la istişari görüşmelerin yeniden başlamasının, hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e bu yöndeki çağrısının etkili olduğu belirtildi.





Avrupa Birliği'nin ay sonundaki zirvede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bazı üst düzey yetkililerini Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim nedeniyle 'kara liste'ye alması bekleniyordu. Reuters'ın dört diplomata dayandırdığı haberdeyse, yaptırım planlarının dondurulduğu belirtildi.





Ajansa konuşan Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, Joe Biden yönetiminin 'bir NATO müttefiki ve AB'ye üye adayı olan Türkiye'nin daha fazla taviz vermeye istekli göründüğü bir zamanda', Brüksel'e yeni yaptırım dayatmama çağrısında bulunduğunu söyledi.









Bir AB diplomatı "Türkiye'den yeni şahısların kara listeye alınması çalışmaları durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" derken, bir diğer diplomat yeni yaptırım girişimlerinin esasında hiç somutlaşmadığını söyledi. Üçüncü bir kaynak "Diplomatik yollara öncelik veriliyor" dedi.





Reuters'a konuşan diplomatlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Ocak'ta Avrupa Komisyonu başkanıyla yaptığı video konferans görüşmesinin ve Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı yüz yüze görüşmelerin, 'Türk diplomasisinde bir değişime işaret ettiğini' söyledi.





AB, Şubat 2020'de TPAO Başkan Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın dahil iki kişiye yaptırım kararı almış, Doğu Akdeniz geriliminin dinmemesi halinde de yeni yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu. Reuters'a konuşan diplomatlardan biri, bu dönemde TPAO Başkanı Melih Han Bilgin'in de aralarında bulunduğu yetkililere yaptırımın düşünüldüğünü söyledi.









Reuters'ın haberinde 'AB'nin Erdoğan'ı demokrasiyi erozyona uğratmak ve bağımsız mahkemeler ile medyayı yok etmekle' suçladığı ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'de yatırımlara öncelik veren bir yaklaşımı tercih ettiği, Fransa ile Yunanistan'ın da sonuç olarak bu pozisyona çekildiği belirtildi.





Reuters'a konuşan diplomatlar, AB'de Türkiye'ye dair hazırlanması beklenen bir raporun başta enerji, insan hakları ve göç konusunda eleştiriler içermesinin beklendiğini ama şimdi daha tarafsız bir tonda yazılacağını belirtti.





Diplomatlardan biri, HDP'nin kapatılması girişiminin yeni yaptırımları gündeme getirmesinin beklenmediğini ama bu konunun AB tarafından ele alınabileceğini de ekledi.