Avrupa’da aşı önceliği kaldırılıyor

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, önümüzdeki ay tamamen açılıyor ve aşıda “yaşlıdan gence doğru giden öncelik sıralaması” kaldırılıyor. 5 ayrı aşı, bütün doktorlara dağıtılacak ve isteyen istediğini seçecek.







5 AŞIDAN İSTEDİĞİNİ SEÇ





Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson aşısından sonra, 30 milyon dozluk Rus aşısı Sputnik V için de anlaşma hazırlandı.





AstraZeneca ile Sputnik V, klasik aşı ve zayıflatılmış virüsten üretilirken diğerleri ise yeni teknoloji mRNA teknolojisini kullanıyor. Bu iki tür aşının milyonlarcası Mayıs ayı içinde Avrupa'da dağıtılmış olacak ve Almanya ve AB büyük oranda aşılanacak.





DİĞER ÜLKELER DE AŞILIYOR





Aynı şekilde İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya da benzer şekilde halkını aşılamış olacak.





26 Nisan günü, eyalet başbakanları ile yapılacak görüşmede, Mayıs ayı sonundan itibaren önceliklerin kaldırılacağı ve artık tüm yetişkinlerin aşılanacağı açıklandı. Bu zirvedeki en önemli tartışma konusu ise, aşılananların hakları olacak. Aşılanmayanlarla aşılananlar arasındaki farkın toplumda hissedilmemesi, aşılananların bazı haklardan yararlanmasının diğerlerini incitmemesi için önlemler gözden geçirilecek.





Almanya'da üretime hız veren Pfizer/BioNTech de, üretimin artması ile artık önceliklendirmenin kaldırılabileceğini açıkladı.



