Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den tarihi başarı /22 Kasım 2023 01:33

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den tarihi başarı

Ay-Yıldızlılar, Galler ile kritik maçta 1-1 berabere kalarak, EURO 2024 elemelerinde lider olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynadığı maçı 1-1’lik skorla tamamladı. Bu sonuçla birlikte milli takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk defa bir eleme grubunu lider olarak bitirme başarısını gösterdi.

Ayrıca, Ay-Yıldızlılar bu beraberlikle birlikte EURO 2024 finallerine ikinci torbadan katılma şansını da elde ettiler.

EURO 2024’ün Almanya’da düzenleneceği D Grubu’nda mücadele eden Türkiye, toplamda 8 maç sonunda 17 puan toplayarak son maçlar öncesinde finallere katılmayı garantilemişti. Galler ile deplasmanda alınan 1 puan, milli takımın grubu lider olarak tamamlamasına olanak sağladı.

MİLLİLER, 7 KEZ 2. SIRADA KALDI

Türk Milli Takımı, daha önceki yıllarda çeşitli sebeplerle Avrupa Şampiyonası finallerine katılma şansını kaybetmişti.

1960 ve 1964’te çift maç usulüyle oynanan eleme maçlarında rakiplerine yenilen milli takım, 1968’de grubunu dördüncü, 1972 ve 1976’da üçüncü, 1980’de ikinci, 1984, 1988 ve 1992’de dördüncü, 1996, 2000, 2004, 2008 ve 2012’de ikinci, 2016’da üçüncü, 2020’de ise yine ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gösterdikleri üstün performansla, tarihlerinde ilk defa bir eleme grubunu lider olarak bitirerek finallere gitmeyi başardılar.
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