Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa sınırlama getiriyor: 10 bin Euro'dan fazla olmaz! /10 Mayıs 2021 12:45

Avrupa sınırlama getiriyor: 10 bin Euro'dan fazla olmaz!

Avrupa Birliği, kara parayla mücadele kapsamında 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeleri yasaklamayı planlıyor. Konuyla ilgili yasa tasarısının temmuzda görüşüleceği belirtildi.

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AB Mali İşler Komiseri Mairead McGuinness, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, “Ödemelerde 10 bin euro üst sınır üzerinde konuşuyoruz. Bu kadar parayı cepte taşımak zor olsa gerek. Zaten birçok insan da bunu yapmıyor” dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Mairead McGuinness bu konuda AB ülkelerinin de desteğiyle bir AB kurumu oluşturmayı önereceğini belirtirken, “Bu kurum pek çok yetkiye sahip olacak ve belirli büyük bankaların kara para aklamayı önleme politikalarını doğrudan denetleyecektir” dedi. McGuinness temmuz ayında gündeme gelecek yasanın kara parayla ve terörün finansmanıyla mücadelede ‘Big Bang’ etkisi oluşturacağını kaydetti. 
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