Avrupa'da dezenfektan alarmı

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından bu yana Avrupa çapında tehlike arz eden 140 bin litreye yakın el dezenfektanına el konduğunu açıkladı.







Piyasadan toplatılan el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde "metanol" içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi.





OLAF’ın Danimarka makamlarının Türkiye’den 6 bin litre el dezenfektanına el konduğu bilgisini iletmesinin akabinde ağustos ayında harekete geçtiği ve bilginin 27 AB ülkesine iletildiği kaydedildi.





“KABUL EDİLEMEYECEK SEVİYEDE METANOL”





OLAF açıklamasına göre eylül ayı sonunda İrlanda’ya yapılan şüpheli bir sevkiyat tespit edildi. Dublin’de durdurulan kargoda yapılan incelemeler sonucunda dezenfektanın “kabul edilemeyecek seviyede metanol içerdiği” teyit edildi.





Yapılan ek incelemeler, aynı dezenfektanın başka bölgelere de sevk edildiğini ortaya çıkardı.





Açılan soruşturmada AB merkezli çeşitli şirketlerin Türkiye'de farklı isimler altında faaliyet gösteren üreticiden el dezenfektanı siparişi verdiği tespit edildi.





OLAF Genel Müdürü Ville Itala, DW Türkçe'ye verdiği mülakatta yasa dışı malzemelere karşı aktif mücadele verdiklerini belirterek, taklit ürünler ve standartlara uymayan maske, hızlı Covid-19 test kiti, el dezenfektanı gibi ürünlere el konduğunu belirtti.





Itala, “Bu ürünlerin insanları koruması gerekiyor, zarar vermesi değil. OLAF soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 900 şirket ortaya çıkarıldı ve liste uzuyor.” diye konuştu.