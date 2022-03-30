Avrupa'da Macaristan sıkıntısı

Macaristan hükümeti ise Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıktıklarını açıklamıştı.





Ayrıca Ukrayna'ya silah geçişine de izin vermeyen Macaristan'a diğer Avrupa ülkeleri cephe aldı . Bu yüzden Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın üyesi olduğu "Vişerad 4"ün bugün başlaması planlanan toplantısı iptal edildi





Polonya'nın Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin yanlısı politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.Macar hükümeti müttefiklerinden tepki görüyor





Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı

