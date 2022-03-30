Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da Macaristan sıkıntısı /30 Mart 2022 10:27

Avrupa'da Macaristan sıkıntısı

Macar hükümeti müttefiklerinden tepki görüyor

SHABER3.COM

Macaristan hükümeti ise Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıktıklarını açıklamıştı. 

Ayrıca Ukrayna'ya silah geçişine de izin vermeyen Macaristan'a diğer Avrupa ülkeleri cephe aldı . Bu yüzden  Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın üyesi olduğu "Vişerad 4"ün bugün başlaması planlanan toplantısı iptal edildi 

Polonya'nın Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin yanlısı politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.Macar hükümeti müttefiklerinden tepki görüyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'da Macaristan sıkıntısı Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:49