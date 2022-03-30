Samanyolu Haber /Dünya / Putin hedef mi değiştirdi, istediğini aldı mı? /30 Mart 2022 10:05

Putin hedef mi değiştirdi, istediğini aldı mı?

Rusya, İstanbul’daki müzakerelerden sonra başkent Kiev ve kuzeydeki Çernihiv şehri çevresindeki askeri operasyonlarını azaltacağını söyledi.

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Rusya, işgalin ilk aşamasıyla ilgili hedeflerini "genel olarak gerçekleştirdiğini" iddia etti. Bu hedefleri, Ukrayna'nın muharebe potansiyelini önemli ölçüde azaltmak olarak tanımlamıştı.

Ancak Rus kuvvetleri Kırım'dan Rusya sınırına kadar güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmak amacıyla doğuda ve güneyde savaşı sürdürüyor.

İşgalden bir ay sonra Rusya, Ukrayna'nın doğu bölgeleri olan Luhansk ve Donetsk'e atıfla, ana hedefinin "Donbas'ın kurtuluşu" olduğunu ilan etti.

Ancak, askeri hedeflerinin ötesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha geniş kapsamlı hedefi, Ukrayna'nın gelecekteki tarafsızlığını sağlamak.

Ukrayna, Türkiye'deki görüşmelerde sunulan barış planının bir parçası olarak, müttefiklerden güvenlik garantileri karşılığında “tarafsızlığa hazır olduğunu” söyledi.
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