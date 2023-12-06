''Avrupa'da 'şu sıralar' terör saldırısı riski çok yüksek''

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson yaklaşan Noel tatili döneminde AB'de "büyük bir terör saldırısı riski" olduğunu söyledi.



Paris'te bir Alman turistin bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle bir araya gelen AB İçişleri Bakanları toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Johansson, İsrail-Hamas savaşının toplumda yol açtığı kutuplaşmanın şiddet riskini arttırdığını belirtti.



Bu konuda uyarıda bulunmasının sebepleri hakkında bilgi vermeyen komiser, AB'nin ek güvenlik için 30 milyon euro daha ayırdığını söyledi.



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de AB'nin tehdit ve propagandaları "yakından" takip etmesi gerektiğini vurgulayarak "şiddet yanlısı İslamcı faillerin daha fazla duygusallaşma ve radikalleşme riskinin" yüksek olduğunu söyledi.



Paris'te turistlere yönelik bıçaklı çekiçli saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Hamas'ın İsrail'e kanlı saldırısı ve İsrail'in ayırım gözetmeyen misillemesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde nefret suçlarında artış görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana 16 binden fazla insan hayatını kaybetti.



Geçen cumartesi Eyfel Kulesi yakınlarında 23 yaşındaki bir Alman turist, kız arkadaşı ve diğer bir İngiliz turistle birlikte bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Polis, ailesi İranlı olan 26 yaşındaki Fransız vatandaşı şüphelinin Filistin ve Afganistan'daki Müslüman can kayıplarına "kızgın" olduğunu söylediğini duyurdu.



La Defense bölgesinde bir terör saldırısı planlamaktan daha önce hapis de yatan şüphelinin 2020'de öğretmen Samuel Paty'yi öldüren Abdoullakh Anzorov ile iletişim kurduğu gerekçesiyle Fransız polisi tarafından sorgulandığı da ortaya çıktı.



Almanya'da da geçen hafta iki genç, Leverkusen kentindeki bir Noel pazarına saldırı planladıkları şüphesiyle gözaltına alındı.