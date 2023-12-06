İngiltere ve Ruanda yeni bir mülteci anlaşması imzaladı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planını hukuka aykırı bulmasının ardından Londra ve Kigali yeni bir anlaşmaya imza attı.



İngiltere'ye yasadışı yollardan gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik tartışmalı anlaşmayı yeniden canlandırmayı amaçlayan yeni anlaşma, Kigali'de İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta tarafından imzalandı.



Düzenlenen basın toplantısında Biruta, "Birleşik Krallık ile ortaklığı sürdürdük çünkü bu yasadışı göç krizinde oynayabileceğimiz bir rol olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulunurken, İngiliz İçişleri Bakanı Cleverly ise "Bu yeni anlaşma özellikle Ruanda'nın ortaklık kapsamında transfer edilen kişileri başka bir ülkeye sınır dışı etmeyeceğini garanti ederek Yüksek Mahkeme'nin endişelerine yanıt verecektir" ifadelerine yer verdi.



Ruanda'daki soykırım anıtını ziyaret eden Cleverly ayrıca, "Ruanda'nın güvenli bir ülke olduğu açık ve teknelerin durdurulması ve hayatların kurtarılması amacıyla bu ortaklığı ileriye taşımak için hızlı bir şekilde çalışıyoruz." cümlelerini kaydetti.



İngiliz Yüksek Mahkemesi kasım ayı ortasında hükümetin itiraz ettiği Temyiz Mahkemesi'nin ret kararını onamıştı. Planın mevcut haliyle yasadışı olduğuna hükmeden Yüksek Mahkeme, Ruanda'nın güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmişti.



Kararın ardından İçişleri Bakanı Cleverly Yüksek Mahkeme'nin endişelerini ortadan kaldıracak bir anlaşma hazırlayacaklarını belirtmiş Kigali hükümeti karara itiraz ettiğini duyurmuştu.



Yeni anlaşmanın İngiliz ve Ruanda parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.



AFP'ye göre sene başından beri toplam 29 bin 705 kişi teknelerle Manş Denizi'ni aşarak ülkeye giriş yaptı.