Avrupa'daki cami ve cemevlerinden depremzedeler için 30 milyon euro bağış

Alevi kurumları da harekete geçti

Türkiye'de 11 ilde etkili olan ve 36 binden fazla insanın ölümüne yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara yönelik düzenlenen yardım kampanyalarına Almanya'daki Türkiye kökenli dini kuruluşlar da kendi düzenledikleridestek oluyor.Almanya genelinde 980 cami derneğinin çatı yapılanması olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen yardım kampanyalarında şimdiye kadar 25 milyon euroya yakın bağış toplandığı bildirildi.DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, depremlerin ardından hızlıca maddi yardım kampanyası başlattıklarını belirterek "Banka hesaplarımıza 12 saat içinde 2,5 milyon euro bağış geldi. Meblağ hızla arttı ve hala bağışlar sürüyor. Cuma namazı sonrasında camilerimizde para toplandı. Kadınlar camilerde lahmacun sattı, gençler köfte ekmek yapıp sattı. Şu anda 25 milyon euroya ulaşmış durumdayız" dedi.Eşya yerine para yardımı kabul etmeye karar verdiklerini belirten Kuzey, "Ancak buna rağmen vatandaşlarımız, paranın yanı sıra camilere yardım malzemeleri de getirdi. Şimdiye kadar 88 TIR, 12 kargo uçağı ile 6 bin 320 jeneratör, 500 tuvalet kabini, 382 yatak, 21 bin 132 cenaze torbası, 9 bin 14 tulum, 13 bin 292 battaniye, 3 mobil mutfak, 500 kampet yolladık" dedi.Toplanan bağışlardan 20 milyon euronun Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla afet bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye'ye havale edildiğini belirten Kuzey, Çarşamba akşamı çok sayıda televizyon kanalının ortak yayınla gerçekleştirdiği yardım kampanyasına da 1 milyon euro bağışta bulunduklarını açıkladı. Kampanyanın devam ettiği ve toplanan paraların da önümüzdeki süreçte yardım amacıyla Türkiye'ye havale edileceğini sözlerine ekledi.Kuzey, ilk aşamada afet bölgesinde 10 bin konteyner konuttan oluşan yerleşim merkezleri kurmak için çalışmalara başladıklarını da kaydetti.İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı (IGMG) ve İGMG'nin yardım faaliyetlerini birlikte koordine ettiği Hasene yardım kuruluşundan DW Türkçe'ye yapılan açıklamada da depremin hemen ardından bir yardım kampanyası başlatıldığı ve bölgeye intikal edildiği bildirildi.Toplanan bağış miktarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.Depremin üç saat sonrasında ilk ekiplerin bölgeye ulaştığı belirtilen açıklamada kriz bölgesinde şimdiye kadar 150 sağlık personeli, 500'ün üzerinde gönüllü, 100'ün üzerinde dağıtım aracı ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.IGMG ve Hasene'den DW Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada ayrıca 100'ün üzerinde yardım tırının bölgeye intikal ettirildiği, mobil fırınlarla günlük ortalama 10 bin ekmek pişirilip depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi. Ayrıca bir de mobil kliniğin bölgede sağlık hizmeti verdiği kaydedildi.Açıklamada, gıda ve kıyafet yardımlarının AFAD ve teşkilatın koordinasyon merkezinin tespitlerine göre gerçekleştirildiği ifade edildi.Hasene Derneği Başkanı Bekir Altaş da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, afetzedelerin ilk etapta gıda, barınma ve kıyafet ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Buna eş zamanlı olarak bu büyük felaketin yol açtığı travmaya yönelik psikososyal destek hizmetlerini koordine ediyoruz. Bütün bu çalışmalara eş zamanlı olarak sahada Avrupa'dan kendi arama kurtarma ekibimizi gönderdik" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanya'daki Alevi kuruluşları da yardım kampanyaları başlattı.Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra Avrupa'da örgütlü oldukları 14 ülkede bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.Kampanyada şimdiye kadar 1 milyon 300 bin eurosu Almanya genelindeki cemevlerinden olmak üzere 2 milyon eurodan fazla bağış toplandığını ifade eden Mat, yardımların Türkiye'deki Alevi örgütlenmeleriyle koordineli olarak değerlendirildiğini bildirdi.Mat ayrıca depremden hemen sonra bölgeye giden heyetin de bölgede 350 bin euro değerinde çadır, ısıtıcı gibi öncelikli gereksinimleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını kaydetti.Berlin'de yardım malzemelerini kamyona yükleyen yardımseverlerFotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture allianceDaha önceki doğa felaketlerinde de yardım faaliyetleri gerçekleştirdikleri için deneyimli olduklarını aktaran Mat, "Hemen bölgeye acil gerekli olan yardım malzemelerini tedarik edip onları yolladık. Yüzlerce TIR gitti. İlaç, giysi, gıda, sağlık malzemeleri tedarik ettik hala da ediyoruz" dedi.Bölgenin gereksinimlerini yerinde tespit etmek ve çalışmaları koordine etmek amacıyla bir heyetle Türkiye'ye gittiklerini de vurgulayan Mat, "Bölgede cemevlerimizin birer sığınağa dönüştüğünü, aş evine dönüştüğünü gördük. Bu bizi mutlu etti. Cemevlerimizde yemek ikram ediliyor insanlar buralarda barınıyor. Sadece Alevilere değil Sünni ve diğer inançlardan canlarımıza da kapılarını açtılar. Herkese buralarda yardım ediliyor" diye konuştu.İlk aşamadaki yardımların yanı sıra orta ve uzun vadeli olarak planlamalar da yaptıklarını ifade eden Mat, yardımları kalıcı projelere dönüştürmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:"Bölgenin boşalmasını, insanların göç etmesini istemeyiz. Kendi topraklarında yaşamlarını sürdürmeleri için onlara destek olmak istiyoruz. Enkaz kaldırıldıktan sonra da ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Yetim kalan çocuklar, ailesini yitiren kadınlar ve yaşlılar var. Onlara yönelik kalıcı çalışmalar yapmak istiyoruz. Okullar açılınca öğrencilere burs vermeyi planlıyoruz."Yardım malzemelerinin ulaştırılması sırasında bazı zorluklarla karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen AABK Başkanı, "Bürokrasi ve AFAD engeli karşımıza çıktı. Çadırlar konusunda sıkıntı yaşadık. Tuvalet kabinlerimizin bir kısmına AFAD el koydu" dedi.Mat bölgede bulunduğu sırada halkın dayanışmasına tanık olduğunu belirterek, "Böylesi zamanlarda insanların dayanışması çok değerli, bunu görmek bana teselli oldu" ifadelerini kullandı.