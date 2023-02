AKP'li Yunus Kaya'nın yaptığı konutlar onlarca kişiye mezar oldu

Yunus Kaya'nın Mayıs 2022'deki anahtar tesliminde fotoğraflayarak paylaştığı "Yaşam Konutları" sakini Çakır Coşgun da dört kişilik ailesiyle enkaz altında yaşamını yitirdi. Coşgun, bir ay önce buraya taşınmıştı.

"İmar komisyonu kendinden soruluyordu"





Yunus Kaya'nın sosyal medya paylaşımlarının gösterdiği üzere, "abim" dediği Nurdağı Belediye Başkanı AKP'li Ökkeş Kavak başta olmak üzere iktidar koalisyonu partilerinden pek çok isimle yakınlıkları var.









Satışlar 2020'de başlamıştı





Yine Nurdağı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan CCK Apartmanı'nın enkazından ise 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı. Ancak apartman çok sayıda kişiye mezar oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım da çocuklarıyla birlikte Yunus Kaya'nın yaptırdığı CCK Apartmanı'nın enkazı altında kaldı.

















Üç bakanlık da referans olmuş

Yunus Kaya gözaltına alındı mı?

CCK Taziye Evi de inşa etmiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 gün geçerken, yıkılan binaların müteahhitlerinin siyasi ilişkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu isimlerden biri de Nurdağı Belediyesi'ninGaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Yunus Kaya Apartmanı, CCK Apartmanı ve Yaşam Konutları Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalar arasında yer alıyor. Söz konusu yapılarda onlarca insan öldü ya da halen enkaz altında.Her üç yapı da Gaziantep'te inşaat, akaryakıt, eğitim ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren CCK Grup tarafından çok yakın tarihlerde inşa edilmişti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Yunus Kaya, belediyenin imar komisyonunda görevliydi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına göre Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. İlçede 10 bin 579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Twitter üzerinden gönderilen mesajlarda, yapımı birkaç yıl önce gerçekleşen Yunus Kaya Apartmanı, CCK Apartmanı ve Yaşam Konutları dikkat çekiyordu.Coşgun'un yeğeni Mehmet Efe Coşgun'un DW Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, amcasının yaşadığı Yaşam Konutları B Blok'tan sadece iki kişi sağ çıkarılabildi, geri kalanlar ise hayatını kaybetti.Coşgun, "Yeni binaydı, daha amcam geçeli bir ay olmuştu. Prizler daha yeni takılıyordu. Asansör daha devreye girmemişti, o derece yeni binaydı" dedi. Binada arama kurtarma çalışmalarının bittiğini, enkazın temizlendiğini belirten Coşgun, amcasının cenazesini ise kimsesizler mezarlığında bulduklarını anlattı: "Amcam bir gün yoğun bakımda yaşamış, ertesi gün kimsesizler mezarlığına gömmüşler. Bugün onu tespit ettik. Şimdi ona almaya gidiyoruz."Yaşam Konutları'nın A blokunun da dün kendi kendine çöktüğünü söyleyen Mehmet Efe Coşgun, orada yaşayan akrabalarının binaya girmedikleri için sağ kurtulduklarını belirtti.Binanın müteahhidini tanıdıklarını, kendi babasının da Nurdağı Belediye Meclis Üyesi olduğunu aktaran Coşgun, "Yunus Kaya yakalandı mı yakalanmadı mı bilmiyoruz. Kaya, belediye meclisinin imar komisyonundaydı. İmar komisyonu kendinden soruluyordu. 36 yaşındaydı. Petrolü vardı, çiftçilik yapıyordu. Buraların ihalesini de ilişkilerini kullanarak aldı" dedi.Kaya, 20 Nisan 2019'da yaptığı sosyal medya paylaşımında MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Muhittin Taşdoğan'ın şirketlerine ziyarette bulunduğunu aktarmıştı.CCK Grup Yönetim Kurulu Başkanı, 2020 yılında da Nurdağı Belediye Başkanı ve Yardımcısı'yla gerçekleştirdiği doğum günü kutlaması ve "dolarlı doğum günü pastası" ile yerel basında konu edilmişti. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın konu edildiği haberler, pandemi döneminde Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Başkan Yardımcısı'nın, meclis üyesi Yunus Kaya'nın doğum günü kutlaması tepkilere neden olmuştu. Paylaşımda üzerinde dolarların ve bir tespihin olduğu pasta dikkat çekiyordu.Yunus Kaya, CCK Yaşam Konutları'nda Ocak 2020'de satışların başladığını sosyal medyadan duyurmuştu.CCK Grup'un internet sitesinde Yaşam Konutları'na ilişkin tanıtım da yer alıyor. Yapılan tanıtımda "CCK Grup olarak yaptığımız Yaşam Konutları ile hayatın tadını çıkaracaksınız. Eşsiz yaşam alanları sunan projemizle hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Estetik ve teknolojinin kusursuz yorumu, kimileri için ayrıcalıklarla dolu bir yaşam, kimileri için ise büyük bir yatırım seçeneği" ifadeleri yer alıyor.Bahçelievler Mahallesi'nde Nurdağı Belediyesi Yanı Stadyum karşısında bulunan Yunus Kaya Apartmanı ise 2016 yılında hizmete sunuldu. Beş katlı olan binada her katta dört daire bulunuyordu.Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, depremden 155 saat sonra 8 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ kurtarırken, aynı binanın enkazından daha önce 6 kişinin daha sağ çıkarıldığı bilgisi verilmişti.Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre CCK sitesi üç bloktan oluşuyordu. Her biri beş katlı olan binalarda her katta dört daire bulunuyordu.Temmuz 2021'de Gaziantep yerel basınında yayınlanan habere göre, Yunus Kaya'nın ihale karşılığında Musa Yıldırım'a daire hediye ettiği iddia edilmişti.İlçede görevli bir memur tarafından gazetelerine ihbar mektubu geldiğini aktaran Gaziantep Sabah, söz konusu ihbar mektubunda yer alan Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün göreve başladığı 6 yıldan beri bütün taşıma ihalelerini CCK ve Yunus Kaya'ya verdiği, bunun karşılığı olarak CCK Grup'un Yıldırım'a ev hediye ettiği ve halen o evde oturduğu iddialarını gündeme taşımıştı. Haberde aktarılana göre söz konusu ihbar mektubunda "Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım benim arkamda Şamil Tayyar var, AKP var, kimse bana bir şey yapamaz diyor" ifadeleri yer alıyordu.CCK Grup'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin referansları arasında Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri bulunuyor.Depremden sonra çok sayıda binanın müteahhidi ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Şubat'ta soruşturmalar kapsamında 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Anadolu Ajansı ise 14 Şubat itibarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını duyurdu. Yunus Kaya, 15 Şubat itibariyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı kamuoyuna açıklanan isimler arasında yer almıyor. Kaya'nın 12 Şubat'a dek sosyal medya platformu Twitter'da aktif olduğu görülüyor.Grubun internet sitesinde yer alan bilgiye göre CCK şirketinin bir Taziye Evi de bulunuyor. Henüz yapım aşamasında olduğu ifade edilen projeye ilişkin "Kardeşlik sadece sevinçleri değil, aynı zamanda üzüntüleri de paylaşmaktır. Biz biliyoruz ki; Üzüntüler paylaştıkça azalır. Bizim amacımız bir gönül köprüsü, bir hizmet köprüsü oluşturmaktır" ifadeleri kullanılıyor.