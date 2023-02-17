Depremin ardından Adıyaman'da son durum nasıl?

Enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Adıyamanlılar kenti terk etti

Çadırlarda zorlu yaşam





Çocuklar hastalanmaya başladı





Depremde çöken binaların yapımıyla ilgili sorumluluğu bulunanlara yönelik soruşturmalar da sürüyor.

Adıyaman'a 22 ek savcı görevlendirilmişti. Görevli savcılar, gün boyunca kentte keşif yaparak can kaybının olduğu binalardan örnekler alıyor. Bilirkişilerin de eşlik ettiği keşif sırasında çöken binaların kolon ve kirişlerinden beton örneği ile demir numunesi alınıyor. Bu numunelerin bilirkişi işleminin ardından kusur durumu ortaya çıkacak.

Gölbaşı'nda ağır yıkım var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği yerler arasında Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra Adıyaman kenti geliyor. DW Türkçe, depremin 11. gününde Adıyaman'da deprem bölgesini gezdi. Kentte şu ana kadar 3 bin 893 binanın yıkıldığı tespit edildi. Özellikle kentin ana merkezini oluşturan ve valiliğin de bulunduğu Atatürk Bulvarı'nın iki yakasındakigörülüyor.Kentte yalnızca 9 enkazda ölen vatandaşları çıkarma işlemi sürüyor. Adıyaman genelinde yaklaşık 4 bin 600 kişinin öldüğü, 17 bin kişinin yaralandığı öğrenildi. Köylerde ise bin 200 ahırın yıkıldığı bildirildi.Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İş makinaları, artık enkaz kaldırma işlemlerine başladı. Kamyonlarla enkazlar, kent dışında belirlenen bir noktaya götürülüyor. Enkaz kaldırma sırasında zaman zaman hayatını kaybeden depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşılıyor.Ancak Atatürk Bulvarı'nın çevresinde kentin iç mahallelerine doğru gidildikçe buradaki enkazlara müdahale edilmediği görülüyor. Enkaz altındaki kimsenin olmadığı belirlenen binalara "kontrol edilmiştir" notu düşülmüş durumda.Merkez nüfusu 350 bin olan Adıyaman'da halkın büyük bölümü çevre illere veya ilçelerdeki yakınlarının yanına taşınmış durumda. Merkezde yalnızca yaklaşık 40 bin kadar nüfus kaldığı bildirildi. Gece olduğunda ise Adıyaman sokakları karanlığa gömülüyor ve sessizlik bütün kentin üzerine çöküyor. Kentte polisin yanı sıra asker de ara sokaklarda sabaha kadar güvenliği sağlıyor.Depremde kurtulanlar ise hayatlarını çadırlarda sürdürmeye çalışıyor. Adıyaman'da şehir stadının yanı sıra üniversite stadyumunda da AFAD tarafından çadırkent kurulmuş durumda. Yine şehir merkezindeki bazı okul bahçeleri ile ara sokaklarda da çadırlar kurulmuş durumda.Ancak Adıyaman'da özellikle gecenin soğuk olması nedeniyle depremzedeler zor anlar yaşadıklarını dile getiriyor. Depremzedeler, havanın soğuk olması ve çadırların yeteri kadar ısınmaması nedeniyle çocuklarının hastalandığını söylüyor. Çadırların yeterli sayıda olmadığını belirten vatandaşlar, birden fazla aile birlikte kalmak zorunda kaldıklarını anlattı. Şehir merkezinde elektrik olmadığı için ısınma sobayla sağlanmaya çalışılıyor. Stadyumlarda ise elektrik bağlandığı için çadırlara kadar kablolar çekilerek ısıtıcılarla depremzedeler ısınıyor.Yeterli seyyar tuvalet kurulmaması çadırlarda başlıca sorun olarak devam ediyor. Yine depremzedeler, duş alma imkanlarının olmamasının hijyen olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.Depremin en fazla etkilediği kesim olan çocuklar ise üşüdüklerini belirtirken, biran önce okulların açılmasını istiyor. Birçok çocuğun öksürdüğü, burnunun aktığı gözleniyor.Deprem yalnızca Adıyaman merkezi değil, ilçelerinde de ağır yıkıma neden olmuş durumda. Özellikle depremin merkez üssü Pazarcık'a en yakın ilçelerden olan Gölbaşı'nın yarısından fazlası yıkılmış durumda. 50 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 400'ün üzerinde can kaybı var. Bunlardan 163'nün Gölbaşı'nın köylerinde olduğu öğrenildi. Gölbaşı'na bağlı Armutlu Beldesi de depremde yıkıma uğradı. Beldede 40'ın üzerinde can kaybı yaşandığı belirtildi.DW Türkçe'ye konuşan belde sakinleri, depremin ardından cenazelerini kendilerinin enkaz altından çıkarıp defnettiklerini kaydetti. Gölbaşı ve Harmanlı'da halkın büyük bölümü kente terk etmiş durumda. Gölbaşı'nda dikkat çeken diğer nokta ise kentte çökmedik neredeyse yol kalmaması. Göl kenarında inşa edilen ilçenin zemin yapısının bataklık olduğu ifade ediliyor. DW Türkçe'nin konuştuğu bazı depremzedeler, temel sorunun barınma olduğunu belirterek, ilçeye yeterli çadır gönderilmediğini kaydetti. Bölgede 4 gün kalan CHP Milletvekili Özcan Purçu, "AFAD'dan kaçak şekilde gizlice çadır dağıtmak zorunda kaldık" dedi. CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal da arama kurtarma çalışmaları ile insani yardımlar konusunda koordinasyon eksikliği bulunduğunu söyledi.