Samanyolu Haber /Spor / Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka /20 Şubat 2021 19:39

Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Japon tenisçi Naomi Osaka şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka

Rod Laver Arena'da oynanan Avustralya Açık tek kadınlar finalinde dünya 3 numarası Osaka, dünya 24 numarası ABD'li rakibi Jennifer Brady'yi 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Avustralya Açık'ta ikinci, toplamda ise 4. grand slam zaferine ulaşan 23 yaşındaki Osaka, diğer iki grand slam şampiyonluğunu ABD Açık'ta kazanmıştı.

Osaka, açık dönemde (1968'den itibaren) Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.
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